Emma Marrone bacia fan: “Perché non è una molestia”

A Grazia, Emma Marrone ha parlato di un episodio particolare accaduto durante un suo concerto. Dopo l’uscita del suo ultimo album, Souvenir, quest’anno sta facendo un tour diverso, nei club di tutta Italia. Un posto più raccolto, dove poter guardare meglio negli occhi tutti i suoi fan. A Milano, ai Magazzini Generali, ha anche baciato una ragazza del pubblico. Da alcuni potrebbe essere vista come una molestia, ma lei non è d’accordo.

Secondo la cantante, andare in mezzo alla gente, baciarla, abbracciarla e guardarla negli occhi è un modo per dire grazie ed entrare in empatia con loro. La Marrone sostiene che la sua fan non si “sia sentita molestata o violentata“.

“Scendere in mezzo al mio pubblico, come sto facendo in questo tour, camminare tra di loro e baciare una persona a caso, come se avessi baciato tutti, con delicatezza e guardandosi occhi dentro gli occhi, mi sembra un gesto che dimostra la mia eterna fiducia negli altri. Quando bacio qualcuno è un modo per ringraziare, e l’altro giorno l’ho fatto con una ragazza. Se potessi bacerei tutti. Il mio è anche un messaggio di amore universale e di fiducia. E non credo proprio che chi ha ricevuto un mio bacio si sia sentito violato, molestato“.

A tal proposito Emma ha parlato anche delle sue precedenti relazioni e di come si vive l’amore. Emma è sempre fuggita dagli “uomini tossici” o troppo gelosi: “Sono sempre scappata a gambe levate, anche quando ero ragazzina. Avevo già capito che la gelosia è tossica. Quando un uomo cominciava con le domande ‘Dove vai? Con chi vai?’, ho sempre mollato“.

Souvenir, il disco della rinascita

Questo nuovo disco è frutto di un periodo davvero duro affrontato dalla cantante. Dopo aver sconfitto nuovamente il tumore, Emma ha dovuto superare un tragico evento: la morte del papà Rosario, a cui era molto affezionata. Come sostenuto da lei, questo disco rappresenta la rinascita. La musica può aiutarci nei momenti più bui, proprio com’è successo a lei.

“Oggi posso dire che sono una persona che sa ricevere i colpi della vita. Sono capace di reagire e non sprofondare. E di situazioni difficili ne ho vissute parecchie. Ho imparato che non devo inseguire l’onda, esserci sempre. Quando qualcosa non mi torna, prendo il mio tempo, e prima di agire rifletto. Sono una persona molto riflessiva“.

Con questo disco, Emma è tornata a cantare per i suoi fan nei club italiani e poi chiuderà il suo tour al Forum di Assago, a novembre 2024. Il coronamento di questo percorso ci sarà anche con la partecipazione al Festival di Sanremo, annunciata qualche giorno fa da Amadeus.

Emma e la vita a Milano

Sempre a Grazia, Emma si è lasciata andare ad un commento sulla città di Milano dove si reca spesso ed ha vissuto, per un periodo. Secondo lei, la città non è più quella di un tempo e ha fatto un appello al sindaco Beppe Sala. Dovrebbe intervenire per renderla più sicura.

La cantante ha confessato di avere paura ad uscire da sola, anche nei posti “più in”. Secondo lei si è pensato di più ad abbellire la città, tralasciando molto la sicurezza dei cittadini.