Emma Marrone, fascinoso attore di CSI la nota: reazione della cantante

Emma Marrone, fascinoso attore hollywoodiano di CSI la nota e gli sfugge un gesto zuccheroso: la reazione della cantante che poi svela il segreto della sua forma fisica ai ‘malpensanti’

Emma Marrone si fa notare anche a Hollywood. Nelle scorse ore infatti, sotto a una sua foto Instagram, è arrivato un bel cuoricino rosso di un fascinoso attore, nonché musicista, a stelle e strisce. Di chi si tratta? Dell’intrigante Gary Dourdan (foto qui sotto), noto al pubblico internazionale per la sua partecipazione alla famosa serie tv CSI: la scena del crimine. Qualcuno potrebbe ricordarlo anche al cinema, visto che può vantare un curriculum di tutto rispetto: all’attivo ha 28 film. Ma non è finita qui: la sua popolarità negli States è diffusissima, tanto che negli anni passati è pure stato eletto l’uomo con più appeal del piccolo schermo americano. Insomma, mica uno qualunque. Ed Emma, come avrà reagito?

Gary Dourdan: la Marrone ‘ripaga’ con la stessa moneta

La cantante salentina ha risposto a Gary con la stessa moneta: un bel cuoricino rosso anche per lui. Ma tra i due cosa c’è? Parlare di flirt o storia sarebbe un’eresia. I due si sono conosciuti lo scorso anno a un evento (presentazione dei palinsesti Mediaset della stagione 2017-2018) ed è probabile che abbiano stretto un’amicizia di stima all’insegna della musica, visto che Dourdan è pure un musicista oltreché attore. Se invece ci dovessimo sbagliare e tra i due ci fosse del ‘tenero’ che va un po’ più in là, che dire, complimenti alla Marrone. Oltre allo zuccheroso scambio di cortesie tra l’intrigante Gary e la focosa Emma, lo scatto Instagram in questione ha portato con sé un altro argomento: la forma fisica della cantante. Qualcuno infatti, come non di rado accade, ha insinuato che l’istantanea sia stata photoshoppata. La Marrone ha così svelato il segreto della sua forma fisica invidiabile…

Emma e la dieta che non c’è: “Tutta natura…”

Emma calca con l’uso di Photoshop? Assolutamente no, almeno stando a quanto ha dichiarato. Infatti, per mantenere un fisico tonico e ammirabile ha un semplice segreto. “Tutta natura… Cibo sano e allenamento… malpensante”, la sua risposta all’insinuazione. Non ditele però che è perfetta fisicamente. Lei lavora su un altro tipo di perfezione come ha saggiamente dichiarato pochi giorni fa.