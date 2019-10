Emma Marrone torna e fa un annuncio: “Sono la più felice del mondo”

Emma Marrone torna e fa un grande annuncio: il 25 Ottobre 2019 uscirà il suo nuovo album ‘Fortuna’

Diciamoci la verità, eravamo in tanti ad attendere questo momento. Da quando Emma Marrone ha annunciato che doveva staccare un po’ per dover affrontare un problema di salute, tutti abbiamo atteso il suo ritorno. La cantante salentina ha poi fatto sapere ai suoi molteplici fan che tutto era andato per il meglio ma che aveva bisogno di un altro po’ di tempo per potersi riprendere totalmente. E oggi è finalmente ritornata con un grande, anzi grandissimo, annuncio. Il 25 Ottobre uscirà il suo nuovo album dal titolo ‘Fortuna’. La sua nuova grande opera musicale è già pre – salvabile su Spotify. Sul suo profilo Instagram la Marrone ha postato un video dove la si vede passeggiare per lei vie di una città (probabilmente Milano) con addosso un bel cappellino grigiastro e un giubbetto nero.

Emma Marrone: il video che annuncia l’uscita del suo nuovo album

Emma scende da un taxi, cammina poi alza gli occhi al cielo e vede affissa ad un muro la grandissima immagine della copertina del suo album. Poi appaiono delle frasi scritte, durante il video, e pronunciate da lei stessa: “Voglio continuare a saper accettare quello che la vita mi metterà davanti. E voglio stupirmi ogni volta per ogni piccola cosa inaspettata che accadrà. Voglio la musica. Ancora e Ancora. Per la tutta la vita”. Queste sue parole dimostrano quanto sia grande la sua forza e la sua voglia di non mollare mai. Si, Emma Marrone è una leonessa, una vera guerriera. Infine, sotto al filmato si lascia andare con un commento ricco di tenerezza: “Sono la ragazza più felice del mondo”. I suoi fan festeggiano, gioiosi per questa grande sorpresa e si dicono tanto orgogliosi di lei.

Emma Marrone: tra forza, coraggio e fortuna

Il nome che ha scelto per il suo nuovo album ‘Fortuna’ dice davvero molto. Perché Emma, pur essendo giovanissima, ne ha passate già tante. E le ha superate prima di tutto grazie alla sua forza, grandissima, e poi grazie anche ad un pizzico proprio di fortuna. Una donna da un coraggio sovrumano che ha combattuto la sua ultima battaglia senza lasciare mai la presa, lanciando al mondo un messaggio importante.