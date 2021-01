Emma e Amoroso, il periodo di ‘gelo’: la verità. Marrone: “Ci misero contro”

‘Pezzo di cuore’: questo il titolo del brano che uscirà il 15 gennaio 2021 e che vedrà protagoniste le ‘ragazze d’oro’ di Amici di Maria De Filippi, Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Dall’epoca in cui trionfarono nel talent (a dodici mesi di distanza una dall’altra) ne è passata di acqua sotto i ponti. E soprattutto sono passati, a riguardo della loro amicizia, momenti belli ma anche attimi di lontananza e silenzi. Per la prima volta, intervistate da Tv Sorrisi e Canzoni, le due artiste spiegano in che modo e il perché avvenne la frattura. Nonostante ciò alla fine si sono ritrovate come accade nelle amicizie più vere e solide.

Si parte dal capitolo ‘Pezzo di cuore’: il brano è stato scritto da Dario Faini e Davide Petrella. Mentre era in corso X Factor, Emma ha iniziato a lavorarci capendo che poteva essere una canzone ottima per un duetto con Alessandra. La Marrone come ha chiesto all’amica di collaborare? “Mi ha detto: ‘Ti sto inviando un brano, tu canti questa parte, io quest’altra’. Poi ha chiuso la chiamata”. Risate con la Amoroso che aggiunge che Emma era talmente certa che avrebbe accettato la collaborazione che non si è persa in troppi preamboli. E aveva ragione.

Il duetto è stato un modo anche per archiviare definitivamente il periodo non troppo roseo della loro amicizia. Alessandra introduce l’argomento, parlando di “anni di condivisione, di musica, ma anche di silenzi”. La storia del loro rapporto per chi non lo sapesse inizia quando la Marrone arriva ad Amici e trova nella Amoroso, sua conterranea, grande supporto. Nasce una forte amicizia, condivisa in alcune occasioni anche sul palco. A Sanremo 2012 in una serata duettano. Successivamente si sostengono anche nei relativi tour, poi qualcosa si rompe.

Alessandra spiega che “gradualmente” c’è stato un allontanamento senza che ci sia stato un litigio scatenante. “Come se la vita ci avesse portato in direzioni opposte”, chiosa. Emma le fa eco, aggiungendo che forse avevano entrambe “bisogno di capire chi fossero”. Non solo: “Ci hanno messe contro”. Un’affermazione della Marrone rivolta a chi in quegli anni ha remato contro di loro giudicandole, artisticamente, una la fotocopia dell’altra.

La stampa addirittura, a tratti, descrisse il raffreddamento del rapporto come una faida. “Forse è stato un errore, ma abbiamo consegnato la narrazione del nostro allontanamento agli odiatori di professione”, racconta la Amoroso rivolgendosi agli pseudo fan che hanno dato il via a una sorta di tifoseria da stadio (chi a favore suo, chi di Emma). Alessandra inoltre, se potesse tornare indietro, si esporrebbe di più contro alcuni suoi pseudo sostenitori che all’epoca si scagliarono contro l’amica. La Marrone invece ha poco da rimproverarsi: “Io prima rispondevo, poi ho iniziato a bloccare tutti (sui social, ndr)”.

E il riallacciamento del legame? Stavolta è Emma a parlare di un processo “graduale” in cui entrambe, con maggiore consapevolezza dettata dall’esperienza di musica ma soprattutto di vita, hanno capito che i rapporti vanno coltivati, dedicandogli spazi e tempo. Così l’amicizia è tornata a essere rigogliosa come testimonia ‘Pezzo di cuore’.