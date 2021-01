Emma e Alessandra realizzano il grande sogno: primo singolo insieme

In questi minuti Emma Marrone svela finalmente qual è la sorpresa che sta preparando per i fan e che riguarda Alessandro Amoroso. Ebbene sì, le due ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi – in edizioni diverse – decidono di esaudire il desiderio di moltissimi fan. Sono tanti coloro che sognavano un brano di Emma e Alessandra. Ora è arrivato il momento! A fare il grande annuncio ci pensano entrambe. Attraverso una Storia su Instagram, un brevissimo filmato compone la scritta ‘Pezzo di cuore‘, che dovrebbe appunto essere il titolo del nuovo brano che le vede protagoniste. Nell’immagine, inoltre, compaiono insieme sia il nome di Emma che quello di Alessandra. Sono diversi gli indizi che avevano portato il pubblico a pensare che sarebbe arrivata presto questa piacevole notizia.

L’amicizia lega la Marrone e Alessandra da tantissimo tempo. Le due non hanno mai nascosto che tra loro c’è un importante affetto e questo ha sempre fatto sognare i fan. Sono due dei concorrenti più amati di tutte le edizioni del talent show di Maria. La stessa conduttrice è rimasta molto legata a entrambe. Ora il pubblico non vede l’ora di conoscere più dettagli riguardo questa nuova collaborazione e, soprattutto, di ascoltare le due voci insieme. Alcuni utenti avevano intuito qualcosa quando Emma ha condiviso sul suo account ufficiale, due giorni fa, un video di una serata molto speciale.

Scendendo nel dettaglio, nel filmato è possibile assistere nuovamente al loro primo concerto sul palco dell’Arena di Verona nel 2012. La Marrone non dimentica quei momenti e per lei si tratta di un ricordo che porta nel cuore. Subito dopo, è prontamente arrivata la risposta della Amoroso. Quest’ultima ha condiviso un altro video che le ritrae mentre si esibiscono sempre all’Arena, ringraziando l’amica per averle fatto riaffiorare bellissimi ricordi.

Entrambe sperano che il nuovo anno possa riportare un po’ di serenità e possa permettere loro di rivedersi su quello stesso palco. Emma e Alessandra non saranno solo legate da una bellissima amicizia, ma anche da un nuovo progetto che potrebbe entrare nella storia di Amici. Ora non resta che attendere per poter ascoltare il nuovo singolo delle due amatissime cantanti italiane.