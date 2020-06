Emma Marrone e Alessandra Mastronardi sono amiche: domenica di relax

Emma Marrone e Alessandra Mastronardi sono tornate a farsi vedere insieme. Forse non tutti sanno che la cantante e l’attrice sono amiche da anni e spesso si ritagliano delle giornate piene di relax e allegria. Come quella di domenica 14 giugno quando, in compagnia di altri amici – tra cui Ross McCall, l’attore e fidanzato di Alessandra e Francesca, la manager e migliore amica della Brown – hanno fatto tappa a I Casali del Pino, un noto agriturismo che si trova a Roma. Una giornata piena di spensieratezza, tra natura e buon cibo, il tutto documentato sui rispettivi profili social di entrambe, che hanno così deliziato i follower con delle foto divertenti e allo stesso tempo mozzafiato.

L’ultimo avvistamento di Emma e Alessandra risaliva al 2018

Emma Marrone e Alessandra Mastronardi non si facevano vedere insieme dal 2018, quando hanno presenziato ad un evento di bellezza. Prima ancora, nel 2015, sono state immortalate dai paparazzi su uno yacht, al largo di Ponza. La salentina e la romana sono molto legate ma non è sempre facile vedersi visto che la Mastronardi non abita più da tempo in Italia. Alessandra si è trasferita anni fa a Londra, per amore dell’ex fidanzato Liam McMahon conosciuto lavorando ad una serie tv. Quando la storia è finita, dopo ben sette anni, la Mastronardi è rimasta in Inghilterra dove, subito dopo, ha incontrato l’attuale compagno, lo scozzese Ross McCall. Quest’ultimo si è mostrato sorridente e a proprio agio nelle foto postate da Emma, segno che il 44enne ha instaurato subito un buon legame con gli amici della Mastronardi.

Emma e Alessandra: relax prima di tornare al lavoro

Sia per Emma sia per Alessandra queste sono le ultime giornate di svago prima di tornare al lavoro dopo il lungo periodo del lockdown. La Marrone, rimandati i concerti previsti per il 2020, è attesa a X Factor, dove ricoprirà l’inedito ruolo di giudice. La Mastronardi tornerà invece sul set de L’Allieva per completare le riprese della terza stagione, bloccate a causa dell’emergenza Coronavirus.