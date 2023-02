Emma e Stefano De Martino: tutta la verità sul loro ritorno ad Amici

Non si fa che parlare del ritorno di Emma Marrone e Stefano De Martino ad Amici 2023. La notizia è rimbalzata di sito in sito: secondo qualcuno i due, che hanno avuto una chiacchierata storia d’amore sbocciata proprio all’interno del talent show di Canale 5, sarebbero stati chiamati da Maria De Filippi per il prossimo Serale in partenza a marzo.

A fare chiarezza ci ha ora pensato Dagospia, bollando il tutto come una fake news. Il portale precisa che né Emma né Stefano torneranno nel programma che ha regalato loro la popolarità oltre dieci anni fa. Nell’immediato futuro di entrambi ci sono altri progetti. La Brown sta lavorando al nuovo disco dopo aver perso l’adorato padre Rosario mentre il marito di Belen è ormai un volto di punta di Rai Due, dove tornerà presto in prima serata.

Chi sperava dunque in un ritorno di fiamma, in frecciatine o dichiarazioni nostalgiche, è costretto a restare a bocca asciutta. Anche perché di trippa per gatti ce n’è ben poca: Emma e Stefano oggi hanno un rapporto cordiale e affettuoso. Di recente l’ex ballerino ha condiviso pubblicamente un messaggio di cordoglio per la morte di Rosario Marrone, con il quale ha sempre avuto un buon legame.

In un’intervista lo scugnizzo napoletana ha rimarcato che Emma Marrone è una persona bellissima e ricorda la loro relazione con affetto. Stefano De Martino si è detto inoltre orgoglioso del percorso artistico dell’ex fidanzata, che è riuscita ad affermarsi nel mondo della musica dopo la vittoria ad Amici nel 2010.

Proprio nella trasmissione Mediaset Stefano ha conosciuto Belen Rodriguez nel 2012: all’epoca lui era ancora vicino ad Emma, mentre la soubrette argentina viveva una turbolenta liaison con Fabrizio Corona. Quello tra Belen e Stefano è stato un vero e proprio colpo di fulmine, che ha stravolto la vita di tutti.

Una passione che va avanti ancora oggi ma che continua ad essere al centro del gossip per via dei numerosi colpi di scena: figli, separazioni, allontanamenti, riavvicinamenti, terzi incomodi. Una vera e propria telenovela…