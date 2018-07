Emanuele Mauti: bordate in diretta a due coppie di Temptation Island

Emanuele Mauti: l’ex fidanzato di Sonia Lorenzini commenta Temptation Island e lancia un paio di bordate in diretta a due coppie

Temptation Island è appena decollato su Canale 5 e subito ha cominciato a fare rumore, come da prassi da cinque anni a questa parte. Uno tra i primi a commentare le coppie del reality e l’inizio del programma è stato Emanuele Mauti. L’ex fidanzato della tronista di Uomini e Donne Sonia Lorenzini non ha avuto parole al miele – usando un eufemismo – per alcuni protagonisti del programma. A lasciarlo esterrefatto sono state certe presentazioni dei concorrenti dello show. Motivo? I tradimenti che si celano dietro le love story di alcuni di loro. Ma non solo questo. Andiamo a leggere e a vedere le Instagram Stories in cui lo sportivo ha avuto da ridire.

Temptation Island, Mauti senza filtri sulle coppie: “Brava, farei subito l’applauso a lei che ancora sta con lui!”

“Inizio col botto” fa campeggiare Emanuele Mauti nelle sue ultime Stories su Instagram, quelle in cui ha commentato l’inizio di Temptation Island. Spazio poi a un paio di pensieri chiari e schietti. “Prima coppia, ‘Durante quindici anni ho scoperto tanti tradimenti’… Brava, farei subito l’applauso a lei che ancora sta con lui!!!” ha commentato sarcasticamente l’ex corteggiatore di Uomini e Donne con evidente riferimento alla coppia formata da Valentina e Oronzo, insieme da 10 anni. Una stilettata anche alla seconda in ordine di presentazione, Lara e Michael: “La seconda (coppia, ndr) che dice “Questo è mio, questo è tuo…”.

Emanuele e il dopo Sonia Lorenzini: “Non posso dire di stare male”

È passato un po’ di tempo da quando Emanuele Mauti e Sonia Lorenzini si sono lasciati. Le loro strade ormai si sono divise e a distanza di mesi entrambi hanno superato la fine del rapporto senza avere strascichi.

“Non posso dire di stare male. Però ho un velo di tristezza perché ho preso la fine della nostra storia come una sconfitta personale”, confessava lo sportivo qualche mese fa. “Se non sono stato in grado di portarla avanti è stata anche colpa mia” ha spiegato poi Mauti “Personalmente ho sbagliato in molte cose”.