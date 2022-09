Elodie torna a parlare di Iannone: “Sì, è un bravo corteggiatore”

Elodie è tornata a parlare di Andrea Iannone a Verissimo, stuzzicata dalla conduttrice Silvia Toffanin. La cantante e attrice lanciata da Amici ha rimarcato che la storia è agli inizi e che al momento non c’è molto da dire a riguardo. I due si sono conosciuti la scorsa estate grazie ad alcuni amici in comune.

La confessione di Elodie a Verissimo

“Ci conosciamo da un mese, ci stiamo frequentando da un mese. È una bella frequentazione, Andrea è una bella persona. Parliamo molto, ridiamo. Oggi è troppo presto per dire quello che sarà, è tutto da scoprire”, ha spiegato Elodie a Verissimo.

“Quando l’ho intervistato mi ha detto che è un bravo corteggiatore, confermi?”, ha subito chiesto Silvia Toffanin. “Sì, lo è”, ha risposto la Di Patrizi piuttosto imbarazzata. Dunque, parafrasando Lucio Battisti, quello che accadrà tra Elodie e Iannone lo scopriremo solo vivendo…

L’artista ha inoltre dichiarato a proposito della maternità: “Ora non penso molto spesso ai figli ma non voglio precludermi questa idea in futuro”. In questo periodo della sua vita la 32enne è molto concentrata sulla sua carriera, che ha spiccato il volo negli ultimi anni, tra tv, musica e ora anche cinema.

La storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone

La nuova coppia è nata grazie a Diletta Leotta, amica da tempo di Elodie, che ha trascorso le vacanze insieme all’artista e allo sportivo tra la Puglia e la Sardegna con una comitiva di cui fa parte pure Giacomo Cavalli, nuova fiamma della conduttrice sportiva. Fino a qualche mese fa Elodie era legata al rapper Marracash: un rapporto profondo e importante ma purtroppo giunto al termine per motivi ad oggi poco chiari.

Andrea Iannone è stato invece legato per tre anni a Belen Rodriguez e per pochi mesi a Giulia De Lellis. A lungo si è parlato poi di un flirt, mai confermato, con Cristina Buccino. In un’intervista il pilota di Vasto non ha mai nascosto la voglia di convolare a nozze e mettere su famiglia.

E a proposito di Belen, la Rodriguez ha reagito bene alla notizia del flirt tra Elodie (con la quale ha uno splendido rapporto d’amicizia) e Iannone. La soubrette argentina ha pubblicamente mostrato il proprio supporto lasciando alcuni like alla Di Patrizi nei giorni in cui è trapelata la sua liaison con Andrea.

Del resto Belù ha sempre speso parole di stima e affetto nei confronti dell’ex fidanzato e oggi è di nuovo felice e serena accanto al marito Stefano De Martino.