Elodie Di Patrizi a Domenica In: le parole su Emma Marrone. Poi in studio viene lanciata una clip sulla cantante salentina: “Le ho mandato un messaggio”

Elodie Di Patrizi, ospite a Domenica In, ha parlato di Emma Marrone, che di recente ha fatto sapere di doversi fermare con il lavoro per problemi di salute. Le due cantanti si sono conosciute ad Amici, instaurando un legame profondo, sia umano sia professionale. Una volta terminata l’avventura nel talent Elodie ha preferito staccarsi dalla sua maestra per addentrarsi in un proprio percorso indipendente. Oggi, durante la chiacchierata su Rai 1 con Mara Venier, è tornata a parlare dell’amica e collega.

“Penso sappia che le vogliamo bene tutti. Siamo tutti con lei”

Dopo aver ripercorso gli inizi della carriera musicale di Elodie, si arriva al tema Emma Marrone. “Lei è una donna molto forte che stimo tanto e so che affronterà tutto molto bene, come sempre”, dichiara la cantante italo-francese. Poi viene lanciata una clip in cui compare Emma in bianco e nero. Si tratta di un estratto di un vecchio video in cui si vede la salentina parlare dopo l’operazione al tumore: “È la ferita che mi ha fatto meno male, la cicatrice indica che il male è stato tolto. Il male che resta dentro, ad esempio, è quello che viene dalle parole scagliate con irruenza”. Dopo il filmato la tensione in studio è palpabile. Il tema è delicatissimo. “Penso che sappia che le vogliamo bene tutti e spero di sentirla presto. Le ho mandato un messaggio. Siamo tutti con lei“, sussurra infine la Di Patrizi.

“Maria è stata la prima a credere in me, una madre dal punto di vista musicale”

Durante l’intervista Elodie ha speso delle parole anche per Maria De Filippi: “Maria è stata la prima a credere in me, una madre dal punto di vista musicale…. La ringrazierò sempre e spero di essere un’ottima ‘figlia’ per lei”. Infine ha confermato di essere impegnata sentimentalmente con Marracash.