Elodie e Marracash sono in crisi: spunta una segnalazione

Elodie e Marracash stanno ancora insieme o si sono lasciati? I due cantanti non si mostrano insieme da tempo. Certo, sono sempre stati piuttosto riservati ma l’ultima segnalazione fa tremare i fan della coppia. A sganciare la bomba l’esperta di gossip Deianira Marzano sui social network.

“Gira voce che ci sia una crisi di coppia tra Elodie e Marracash. Sarà vero? Finché non avremo delle dichiarazioni non possiamo ovviamente dirlo, però non si vedono più insieme”, ha fatto sapere Deianira Marzano ai suoi follower. I diretti interessati non hanno né smentito né confermato, segno che qualcosa di strano c’è.

Elodie Di Patrizi ha trascorso diversi giorni di relax lontana dal rapper. La 31enne è stata avvistata più volte in Sicilia, in compagnia dell’amica Diletta Leotta (tornata, a quanto pare, anche lei single dopo la liaison con Can Yaman). Avvolta nel mistero l’estate di Marracash, che non ha mai avuto un buon rapporto con il gossip.

Solo malelingue o c’è un fondo di verità? Per il momento tutto tace… Di sicuro Elodie è molto concentrata sul lavoro. Sta preparando il suo nuovo disco, è stata scelta come attrice di un film e dovrebbe debuttare alla conduzione de Le Iene il prossimo gennaio. I troppi impegni professionali l’hanno allontanata dall’amore?

La storia d’amore tra Elodie e Marracash

Il primo incontro tra Elodie e Marracash è avvenuto due anni fa, quando l’interprete e il 41enne si sono incontrati per incidere un pezzo insieme: la hit estiva Margarita. Da allora non si sono più lasciati e hanno formato, almeno fino ad oggi, una delle coppie più solide e belle della musica italiana.

Nonostante il rapporto solido e importante Elodie e Marracash non hanno mai parlato né di matrimonio né di figli. I due hanno scelto anche di non convivere per preservare la propria indipendenza e i propri spazi. Entrambi, inoltre, sono concentrati sulle rispettive carriere, che procedono a gonfie vele. La Di Patrizi ha spiccato il volo dopo Amici, dove si è classificata al secondo posto dietro l’amico Sergio Sylvestre.

Nel 2020 l’italo-francese ha raggiunto un traguardo importante: è stata la donna più ascolta su Spotify Italia. Un riconoscimento importante per Elodie, che non ha avuto un’infanzia facile e spesso, come dichiarato pure a Sanremo 2021, non sempre si è reputata all’altezza di certe situazioni.

Grazie all’amore di Marracash Elodie è diventata, come ha ammesso diverse volte in varie interviste, più matura e più donna. In passato ha fatto però chiacchierare per la sua storia con Lele Esposito, conosciuto nella Scuola di Maria De Filippi.