Elodie e Iannone, perché si sono lasciati: matrimonio e figli al centro della rottura

Sono stati svelati, in queste ore, i presunti motivi che hanno portato Elodie e Andrea Iannone a lasciarsi. Tra la nota cantante e il motociclista la storia d’amore è finita, senza dare spiegazioni pubbliche. Infatti, da parte loro non è arrivato alcun annuncio ufficiale legato alla rottura. Il gossip, nel tempo, si è fatto sempre più pesante e ormai è chiaro a tutti che non stiano più insieme. A loro, evidentemente, poco importa rendere pubblica e ufficiale la rottura, in quanto le loro vite vanno avanti indipendentemente da questo.

Entrambi, d’altronde, stanno andando avanti con le loro vite sentimentali. Proprio in questi giorni, Rocìo Munoz Morales ha parlato della conoscenza con Iannone, parlando di valori simili condivisi. Nel frattempo, Elodie è al centro del gossip con la sua relazione con la ballerina Franceska Nuredini. La cantante, con la sua presunta nuova fidanzata, non ha ancora reso ufficiale la love story. Ma anche in questo caso, ci sono pochi spazi ai dubbi, ormai.

Si parla di convivenza tra le due, mentre Alberto Dandolo sul settimanale Oggi fa chiarezza sulla situazione. La rivista riporta così i presunti motivi per cui Elodie e Iannone si sono lasciati. Innanzitutto, fa sapere che la Di Patrizi e Franceska “sono ormai inseparabili e la loro amicizia speciale si consolida ogni giorno”. La ballerina starebbe trascorrendo molto tempo “nella lussuosa casa milanese della cantante”. In ogni uscita pubblica, inoltre, appaiono sempre insieme.

Ma arrivando al dunque, perché Elodie è arrivata alla rottura con Andrea?

“Secondo quanto risulta a Oggi, il motociclista avrebbe dato un ultimatum alla compagna: o costruiamo seriamente una famiglia e un futuro insieme o prendiamo strade separate”

A quanto pare, la Di Patrizi avrebbe vissuto il tutto come “una pressione”, che non sarebbe riuscita a reggere. Questo perché la cantante non sarebbe ancora pronta a sposarsi e ad avere dei figli. Dunque, dietro la rottura, ci sarebbe “una scelta di vita, più che una crisi sentimentale”, che avrebbe poi portato alla fine di questa relazione. Stando a fonti vicine a Elodie, lei in questo periodo starebbe solo cercando di viversi la vita con “leggerezza”, dedicando il suo tempo a sé stessa. Non solo, pare che la cantante romana non trovi affatto che Iannone sia davvero “pronto” a compiere questi passi così importanti.

