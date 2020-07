Elodie cambia casa senza Marracash, ma riceve una sorpresa

Convivenza “forzata” terminata da più di un mese, per Elodie e Marracash. Continueranno comunque a vivere insieme? Le ultime storie Instagram pubblicate dalla cantante hanno fatto sorgere qualche dubbio. Ha presentato la sua nuova casa, senza far alcun tipo di cenno al suo attuale fidanzato. Potrebbe aver deciso di vivere da sola, prendendo una casa tutta per sé a Milano (magari è alla ricerca dei suoi spazi dopo il lockdown), oppure starà ancora aspettando Marracash, impegnato con qualche lavoro legato alla musica. I cambiamenti erano nell’aria, ma nessuno si sarebbe aspettato di vedere la cantante da sola, senza il suo compagno, dopo la quarantena che hanno trascorso insieme. La loro grande intesa è sbocciata l’estate scorsa, precisamente sul set di Margarita (tormentone estivo del 2019), e da quel momento hanno avuto una relazione fatta di alti e bassi, visto che – come ha spiegato più volte la stessa Elodie – non hanno dei caratteri proprio facili.

Elodie senza Marracash nella nuova casa: che fine ha fatto? L’amica Joan Thiele le fa una sorpresa

Dopo aver lanciato due bombe musicali come Guaranà e Ciclone, Elodie aveva spiegato come vanno le cose con Marracash. Nessuna nube temporalesca all’orizzonte, eppure la scelta della cantante di mostrare la sua nuova casa da sola ha fatto insospettire i follower, che vorrebbero sapere cos’è realmente successo col fidanzato. Marracash non è presente, ma la sua amica del cuore Joan Thiele sì, invece. Anche lei una cantante (che non pochi conoscono), che ha voluto regalare a Elodie un bouquet di fiori con un bigliettino d’auguri per la nuova abitazione. Elodie è felice per la scelta che ha fatto – con o senza Marracash? – e lo ha fatto capire bene assieme a Joan. Riceverà presto nuove visite, a Milano, magari anche da un altro suo insperabile amico… Mahmood! Probabilmente anche dal ballerino Gabriele Esposito, col quale ha stretto una profonda amicizia durante la loro partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

Marracash e Elodie news e gossip: le ultimissime sulla coppia

Nei prossimi giorni sapremo di più su Elodie e Marracash, se la convivenza è finita per sempre e quali saranno i nuovi progetti per entrambi. Un’estate all’insegna del gossip, che ci permette di conoscere meglio le vite sentimentali di personaggi famosi, proprio come quella della cantante e del rapper. Recentemente Elodie si era lasciata andare a delle confessioni: aveva spiegato di aver attraversato un periodo buio dopo la sua partecipazione a X Factor… Adesso, però, non può far altro che gioire: è tra le cantanti del momento, che è riuscita a metter a segno due potentissimi tormentoni!