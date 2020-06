Elodie periodo buio dopo X Factor: la confessione a Da noi…a ruota libera

Elodie a Da noi… a ruota libera: la cantante si confessa a Francesca Fialdini

Nuova intervista televisiva per Elodie Di Patrizi. La cantante romana è stata ospite di Da noi… a ruota libera, il programma domenica di Francesca Fialdini, il 7 giugno 2020. La 30enne ha parlato a lungo della sua infanzia – vissuta fuori dagli schemi con il padre artista di strada e la madre modella e cubista – ma pure degli inizi nel mondo della musica. Che sono stati tutt’altro che facile: a soli 18 anni Elodie ha tentato la strada di X Factor ma è stata bocciata ai provini. Decisivo all’epoca il giudizio di Simona Ventura, con la quale poi la Di Patrizi si è riappacificata di recente. Ma dopo quella sonora bocciatura la vita di Elo è cambiata e la diretta interessata ha vissuto un momento difficile, che l’ha portata addirittura a vivere in Puglia.

Elodie non ha cantato per diverso tempo dopo X Factor

“Dopo X Factor non ho cantato per diverso tempo, almeno per quattro anni. Non cantavo neppure sotto la doccia”, ha raccontato Elodie a Da noi… a ruota libera. Per l’interprete quella bocciatura rappresentava un grosso fallimento, la prova concreta che non poteva di certo fare la differenza nel mondo della musica italiana. Poco dopo Elodie si è innamorata di un ragazzo pugliese e ha deciso di andare a vivere in Salento. Qui ha iniziato a lavorare prima come cameriera e poi come cubista. “Mi sono persa, potevo riprendere la mia carriera, iniziare a fare quello che poi ho fatto dopo”, ha ammesso la cantante. Per fortuna la svolta è arrivata a 25 anni, nel 2015, quando la Di Patrizi ha capito che c’era ancora qualche possibilità di affermarsi con la propria voce.

Le parole di Elodie sulla conduttrice Maria De FIlippi

Il resto è storia: dopo il periodo buio dovuto al fallimento di X Factor, Elodie ha lasciato il segno ad Amici. Dove, nonostante la mancata vittoria (si è dovuta accontentare del secondo posto) ha attirato l’attenzione di produttori e discografici. Da 5 anni la Di Patrizi è una delle giovani interpreti più seguite e apprezzate e il suo percorso musicale è tutto in salita. A Da noi…a ruota libera Elodie ha detto la sua su Maria De Filippi: “È una grande osservatrice, ti dà la possibilità di esprimerti come vuoi”.