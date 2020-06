Elite, ci sarà lo spin-off con Lu e Nadia? Ora parlano gli autori

Elite, ci sarà uno spin-off su Lu e Nadia a New York? Rispondono gli autori della serie

Si parla da mesi dei possibili spin off di Elite, in particolare di quello che vedrebbe come protagoniste Lucrecia e Nadia a New York. La terza stagione della nota serie tv spagnola si è conclusa proprio con l’uscita di scena delle due ragazze, che insieme hanno scelto di frequentare l’università negli Stati Uniti, utilizzando entrambe la borsa di studio. La loro amicizia, nata in modo inaspettato nel corso della terza stagione, è stata molto apprezzata dal pubblico. Infatti, sono tanti i telespettatori che sperano di rivederle nuovamente insieme sul piccolo schermo. In poco tempo, Lu e Nadia hanno compreso di poter essere, in realtà, un sostegno l’una per l’altra. Questo rapporto potrebbe, in effetti, essere approfondito in futuro. Ed è proprio questo il motivo per cui in Spagna, le teorie su questo possibile spin off della serie televisiva continuano a esserci. A dare una risposta ora ci pensano gli autori Dario Madrona e Carlos Montero.

Elite, in attesa della quarta stagione i fan sperano negli spin-off: gli autori spezzano le speranze dei fan di Lu e Nadia

Secondo quanto riporta il sito TvSerial, gli autori dichiarano: “Ci piacerebbe, ma in questo momento non è possibile. Riflettendoci, è qualcosa che avremmo fatto bene”. Pertanto, sembra proprio che al momento non sia in corso la scrittura per un spin off che vede protagoniste Lu (Danna Paola) e Nadia (Mina El Hammani) a New York. Nel frattempo, il pubblico è curioso di scoprire come proseguirà la storia raccontata dalla serie tv. La trama della quarta stagione è molto attesa e, attualmente, sappiamo che nel cast non mancheranno Guzman (Miguel Bernardeau), Rebeca (Claudia Salas), Ander (Arón Piper), Omar (Omar Shanaa), Cayetana (Georgina Amorós) e Samuel (Itzan Escamilla). Gli interpreti di questi cinque personaggi principali hanno già anticipato colpi di scena per la quarta stagione.

Elite, nessuno spin-off sull’amicizia tra Nadia e Lu a New York

Il fatto che diversi protagonisti di Elite non saranno presenti nella prossima stagione ha generato non pochi malumori. E mentre viene allontanata l’idea di creare una serie su Lu e Nadia, il pubblico pensa a uno spinf off con protagonista Carla (Ester Expósito). Non solo, i fan della serie televisiva spagnola sognano una storia incentrata interamente sul rapporto di Lucrecia e Valerio (Jorge López). Non ci resta che attendere per scoprire se questo sogno diventerà realtà, nel frattempo il pubblico si accontenterà della quarta stagione con Samuel, Ander, Omar, Guzman, Rebeca e Cayetana.