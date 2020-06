Élite, Carla torna? Possibile spin-off, le anticipazioni dei creatori

Anticipazioni Élite, i co-creatori parlano del possibile ritorno di Carla nelle prossime stagioni

Le parole dei co-creatori di Élite sorprenderanno i fan del personaggio di Carla: tornerà nelle prossime stagioni? Da quando abbiamo avuto conferma del fatto che i personaggi che abbiamo visto partire nel finale della terza stagione non ci saranno nella quarta stagione di Élite, la domanda è cambiata. Adesso infatti i fan della serie tv di Netflix si domandano se Nadia, Lu, Valerio e Carla torneranno. La risposta a questa domanda ovviamente è incerta, perché al momento è impossibile dare certezze su ciò che succederà in futuro. La squadra di Élite è al lavoro per la quarta stagione, in cui questi personaggi non sono inclusi ovviamente.

Carla tornerà in Élite? “Sarebbe bello, a un certo punto”, parlano i creatori della serie tv

E proprio a tal proposito TvSerial ha riportato una serie di dichiarazioni di Dario Madrona e Carlos Montero, co-creatori di Élite, che lasciano ben sperare per il futuro. Sulla possibilità di un ritorno per Carla in Élite, si sono così espressi: “Speriamo. Una delle cose più belle di questa avventura è stata vedere il personaggio di Carla crescere durante la serie e Ester insieme a lei. Sarebbe bello se potesse tornare a un certo punto”. E a proposito invece di un possibile spin-off su uno dei personaggi usciti di scena, e quindi anche su Carla, hanno detto: “Se una serie ha dei personaggi tanto potenti da voler vedere continuare la loro storia al di fuori fuori del loro habitat naturale, vuol dire che la storia ha funzionato”. Per ora, però, non è nei piani uno spin-off su Carla.

Élite, i possibili motivi del ritorno di Carla

Il finale di Carla in Élite ha lasciato diverse porte aperte a un suo ritorno. Primo fra tutti il sentimento che la lega a Samuel. Quest’ultimo si è anche proposto di andarla a trovare in Europa prima di salutarla e lei si è mostrata ben contenta a questa eventualità. Senza dimenticare gli affari di famiglia, che ormai sono tutti nelle sue mani. Anche se non ha intenzione di occuparsene. Per ora.