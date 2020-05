Elite 4 cast e anticipazioni degli attori: “Resterete di stucco” (video)

Anticipazioni Elite 4, gli attori che tornano nella nuova stagione parlano ai fan: il video

Qualche giorno fa abbiamo scoperto gli addii nel cast di Elite 4, oggi invece a parlare sono gli attori che ci saranno anche nella nuova stagione. L’ultimo episodio della terza stagione aveva già lasciato presagire chi sarebbe tornato e chi no, ma poi è giunta la conferma ufficiale. Gli attori di Elite 4 comunque hanno registrato dei video molto brevi che messi insieme regalano ai fan le prime anticipazioni su ciò che ci aspetta. Purtroppo pensiamo che ci sarà da aspettare un po’ di più rispetto al previsto, ovvero il tempo necessario di poter tornare sul set. E questo vale per Elite come per tutte le altre serie tv e fiction che sono al momento in pausa. Ma veniamo alle anticipazioni di Elite 4.

Elite 4, parlano gli attori: “Resterete di stucco, ci saranno un sacco di novità”

Insieme al video con tutti gli attori di Elite 4 sui social si legge: “Abbiamo pianto per chi ci ha lasciato, ma non vediamo l’ora di riabbracciare quelli che torneranno. #Élite4 al momento sono solo delle pagine bellissime ma poi si farà”. E veniamo alle parole degli attori. Rebeca (Claudia Salas) ha detto di essere molto felice di poter annunciare Elite 4 e Guzman (Miguel Bernardeau) ha chiarito che hanno ricevuto i copioni. Ander (Arón Piper) ha raccontato: “Vi dico solo che promettono molto bene, ma preparatevi perché sarà bella intensa”. Cayetana (Georgina Amorós) è sicura che la nuova stagione lascerà i fan a bocca aperta: “Mi piacerebbe vedere le vostre facce. Resterete di stucco. Ci saranno un sacco di novità che non immaginereste mai”.

Elite, le anticipazioni sulla quarta stagione: Omar a Las Encinas

Anche Samuel (Itzan Escamilla) ha detto di essere già dipendente dalle nuove vicende e che non vede l’ora di poterle condividere con tutti. Ma una delle novità di Elite 4 riguarda Omar (Omar Shanaa). Il fidanzato di Ander infatti è uno studente di Las Encinas: “Non saprei da dove cominciare a raccontare. Non vedo l’ora di rivedere i miei amici e di essere finalmente in classe con loro”. E nel video ancora si sente: “Non vediamo l’ora di tornare al lavoro. Speriamo di vedervi presto. Un bacio, forza e coraggio ragazzi. A presto”.