Elisabetta Gregoraci in Thailandia col fidanzato: la grande paura è passata

Elisabetta Gregoraci: la paura è finita, può godersi le vacanze con il suo fidanzato

Niente più paura per Elisabetta Gregoraci che aveva fatto presente, via social, che stava vivendo ore di angoscia. Purtroppo la bella calabrese si è trovata coinvolta da una ondata di tempeste in Thailandia dove era in vacanza per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Elisabetta aveva fatto sapere a tutti i suoi seguaci che stava vivendo momenti di vero terrore. Adesso però è tutto passato, in una notte tutto è tornato alla normalità, la Gregoraci è tornata ad essere serena e continua la sua vacanza con il suo nuovo fidanzato. Infatti la showgirl è in compagnia di Francesco, con cui vive una bella storia d’amore da diversi mesi. Sul suo profilo Instagram Elisabetta posta anche un momento dedicato ad una video chiamata rassicurante con suo figlio Nathan, avuto da Briatore.

In vacanza con il nuovo fidanzato

Elisabetta Gregoraci sta trascorrendo le vacanze accanto al suo nuovo fidanzato. L’ex moglie di Flavio Briatore ormai è da diversi mesi al fianco di Francesco. Felici e innamorati postano sui loro profili social le foto che immortalano momenti sereni in quel di Bangkok. Elisabetta mostra a tutti la vista dal 60esimo piano di un ristorante, comunica di vivere una vera e propria atmosfera romantica perfetta. Regala anche utili consigli culinari a tutti i suoi follower, contenti di vederla nuovamente sorridente accanto alla sua dolce metà.

Tutto è tornato alla normalità

In poche ore tutto si è risolto, Elisabetta Gregoraci fa vedere dalle sue storie Instagram che sta vivendo adesso momenti felici e sereni sotto il sole caldo della Thailandia. Tra giri in tuk tuk e cibo del posto ora è tutto sereno.