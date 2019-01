Elisabetta Gregoraci, news dalla Thailandia: il messaggio di Mara Venier

Elisabetta Gregoraci, Thailandia: la showgirl risponde a Mara Venier e fa sapere come sta

In queste ultime ore, la showgirl Elisabetta Gregoraci, partita per una vacanza in Thailandia, ha aggiornato i fan di essere rimasta bloccata nel paese a causa della tempesta tropicale Pabuk. Com’è successo ad altri milioni di turisti, anche il suo volo è stato cancellato. Ma la conduttrice ha recentemente dichiarato in un video di essere al sicuro in un albergo, poiché al momento è impossibile uscire. Infatti, la tempesta che ha colpito la Thailandia è ancora in corso, quindi tutti devono ancora rimanere al riparo. 7 ore fa la conduttrice ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram, accompagnato da questa didascalia: “Face time con il mio patatino Nathan“. Infatti, è attraverso internet che la Gregoraci sta comunicando con il figlio avuto da Briatore. E proprio sotto la foto, in poche ore ha ricevuto tanti commenti affettuosi da parte dei suoi fan, tra i quali spicca anche quello della presentatrice di Domenica In Mara Venier.

Elisabetta Gregoraci bloccata in Thailandia riceve un messaggio da parte di Mara Venier e risponde ai fan

“Tesoro tutto ok?“, ha chiesto 3 ore fa la Mara nazionale alla showgirl Elisabetta Gregoraci su Instagram, rimasta bloccata in Thailandia a causa di una tempesta. E la risposta è stata abbastanza rassicurante: “Ciao tesoro, ora meglio grazie“. Alla preoccupazione della Venier si è aggiunta anche quella dei fan della Gregoraci, che hanno dimostrato molto affetto alla conduttrice, volendo informarsi sulle condizioni meteorologiche del paese in cui è andata e sul suo stato di salute. “Come stai Elisabetta?“, “È finita la tempesta?“, o ancora “Sta migliorando lì?“, hanno chiesto alcuni utenti. E la showgirl ha risposto prontamente a tutte le loro domande, tranquillizzando il loro timore con questi messaggi: “Sto bene, grazie“, “La situazione sta migliorando“, “Il tempo si sta calmando”, “La tempesta sta finendo“.

Elisabetta Gregoraci: “Sto bene, manca solo il mio Nathan”

Nonostante il grande spavento, e malgrado sia ancora bloccata in Thailandia a causa di una tempesta tropicale, Elisabetta Gregoraci fa sapere ai suoi fan di Instagram di stare bene. L’ex moglie di Flavio Briatore si è recata in Thailandia per trascorrere il Capodanno molto probabilmente con il nuovo fidanzato Francesco, anche se la conduttrice ha postato degli scatti in cui appare sola. Nei recenti video pubblicati, la conduttrice ha rassicurato tutti dichiarando di stare bene. Ma al commento di un fan “Sembra che tu non stia bene. Quando manca il vero amore manca tutto!“, la Gregoraci ha risposto: “No sto bene, manca solo mio figlio Nathan“, confermando di soffrire molto per la lontananza dal figlio.