Elisabetta Gregoraci bloccata in Thailandia: la showgirl non può tornare in Italia

Elisabetta Gregoraci in Thailandia: bloccata dalla tempesta tropicale

Ore difficili per Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore è bloccata in Thailandia e non può più fare rientro in Italia. Tutta colpa della tempesta tropicale Pabuk che si è abbattuta sul paese e ha portato alla cancellazione dei numerosi voli. Secondo gli esperti si tratta della tempesta più devastante degli ultimi decenni. Un pescatore è morto mentre centinaia di turisti, tra cui la Gregoraci, non possono più fare ritorno a casa. Sono stati chiusi gli aeroporti di Koh Samui e Nakhon Si Thammarat. Tantissimi i resort e villaggi evacuati mentre le autorità locali hanno invitato tutti a restare al chiuso almeno fino alla mattina del 5 gennaio. La furia di Pabuk si è abbattuta con forza sul paese, sradicando palme, rompendo pali della luce e allargando strade. Elisabetta ha aggiornato i fan sulle sue condizioni tramite alcuni video postati nelle storie di Instagram.

Le parole di Elisabetta Gregoraci sulla tempesta in Thailandia

“Sarei dovuta partire ieri ma è arrivato Pabuk che si è abbattuto su tutta la Thailandia”, ha spiegato Elisabetta Gregoraci su Instagram. “Spero tanto che la situazione si possa risolvere perché non è bellissimo. Sono al sicuro, sono in albergo. Ma non si può uscire, bisogna stare al riparo. Vi terrò aggiornati nelle prossime ore sperando che non vada via la luce come dicono. Speriamo che la situazione resti sotto controllo”, ha aggiunto la calabrese, piuttosto provata in volto.

Elisabetta Gregoraci in Oriente per Capodanno 2019

Elisabetta Gregoraci si è recata in Thailandia per trascorrere il Capodanno. Con chi? Al momento non è chiaro, molto probabilmente con il nuovo fidanzato Francesco. La conduttrice ha postato selfie e foto da sola, non nascondendo mai il suo sorriso grande e contagioso.