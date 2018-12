Elisabetta Gregoraci, Thailandia: incredibile bagno con l’elefante (foto)

Elisabetta Gregoraci, straordinaria avventura in Thailandia: il bagno con l’elefante (foto). Fan stupefatti. La conduttrice “Ho passato un’intera giornata con lui, che paura…”

Elisabetta Gregoraci è volata in Thailandia per trascorrere l’ultimo scampolo di anno. E proprio dal paese asiatico fa sapere di aver vissuto un’esperienza rara e straordinaria: quella di prendersi cura di un elefante, fare il bagno con lui, portarlo a passeggio. Sì, esatto, un elefante. A documentare l’avventura un post Instagram in cui Elisabetta appare proprio mentre si rinfresca con il mastodontico animale. Immediata la reazione incredula dei fan, che hanno sgranato gli occhi, chiedendole di primo acchito come abbia fatto a non farsi travolgere dalla paura.

Gregoraci: “Ho passato un’esperienza straordinaria”

“Ho fatto visita al Santuario degli elefanti – scrive la Gregoraci a corredo della strabiliante foto con l’animale (qui sotto) – Uno tra i pochi Santuari che non sfrutta questi animali, ma anzi li aiuta. Ho passato un’intera giornata con lui, lavandolo e facendo lunghe passeggiate. A parte il disagio e la paura per i primi 5 min (perché non è proprio piccino) è stata un’esperienza straordinaria”. I suoi seguaci social sono rimasti a bocca aperta, chiedendole come abbia fatto a vincere il timore. “Credetemi, ho avuto molta paura”, ha ribadito la conduttrice, spiegando, come già nella didascalia al post, che però tutto è passato velocemente e ciò le ha permesso di vivere un’eccezionale giornata.

Flavio Briatore e Gregoraci: “Restano l’affetto e un bambino stupendo”

La Gregoraci e Briatore hanno mantenuto un buon rapporto dopo il naufragio del matrimonio. Il bene per il figlio Nathan Falco prima di tutto. “Briatore? È stato un capitolo importante della mia vita che è durato 12 anni e che è stato incoronato dall’arrivo di un figlio che amiamo entrambi moltissimo. È stata una fase lunga e importante, restano l’affetto e un bambino stupendo”, ha confidato al settimanale Chi pochi giorni fa, a proposito dei rapporti attuali con Flavio. E oggi? C’è qualcuno al suo fianco? Da mesi frequenta Francesco, un imprenditore emiliano. La storia, nonostante le numerose foto dei paparazzi, non è mai stata ufficializzata. “Una vita senza amore che vita sarebbe?”, si è limitata a dire la conduttrice.