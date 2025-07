Elisabetta Gregoraci su Flavio Briatore: “Niente nozze bis. Oggi sono single e felice”

Elisabetta Gregoraci torna a parlare di Flavio Briatore, riaccendendo i riflettori su una delle coppie più iconiche (e discusse) del mondo dello spettacolo. Una storia d’amore lunga oltre un decennio, terminata con la separazione nel 2017. Da allora – nonostante i gossip di un possibile ritorno di fiamma – tra loro regna soltanto un’amicizia, costruita su stima e rispetto reciproco. Un legame che rimane forte soprattutto per il bene del loro unico figlio, Nathan Falco, nato nel 2010.

Elisabetta Gregoraci parla del legame con Flavio Briatore

“Con Flavio ho un bellissimo rapporto“, confida al settimanale F. “Siamo appena stati per tre giorni in Grecia, a Mykonos, e condividiamo la crescita di nostro figlio. L’amore di un tempo si è trasformato in rispetto. Siamo stati sposati, ci conosciamo da vent’anni, andiamo d’accordo“, aggiunge. Ma a chi sogna di rivederli insieme, o addirittura immagina delle nozze bis – lei risponde decisa: “No, non ci risposiamo, né tra noi, né con altri. Parlo per me. A un nuovo matrimonio non penso, e credo sia così anche per lui“.

E sulla possibile gelosia per nuovi compagni, lei conferma che “ci sono questi siparietti tra noi. Scene di gelosia, battute, ma finisce tutto lì. Abbiamo lavorato tanto per trovare un equilibrio”, ammette.

Nell’intervista c’è spazio anche per la vita sentimentale di Elisabetta Gregoraci, al di là di Flavio Briatore. Archiviata la storia con Giulio Fratini – ora fidanzato con Antonella Fiordelisi – e il chiacchierato flirt con Tomas Talin, la conduttrice ammette di “essere single da un po’” e di stare bene così. Un momento di pausa confermato anche dallo smentito gossip che la voleva vicina a Francesco Arca, che ha negato tutto insieme alla compagna Irene Capuano. “Sono libera, felice, appagata”, racconta Elisabetta. “Certo, se dovesse arrivare l’amore non dico no. L’amore è il motore della vita, e la vita è lunga. L’importante è che la ami. Il resto non importa”, aggiunge.

Elisabetta Gregoraci e il figlio

Per Elisabetta, oggi, la cosa più importante è la famiglia, soprattutto suo figlio Nathan Falco, ora lontano da casa per studiare in Svizzera. “Mi dispiace non averlo più con me, ma mi ripeto che i figli non sono nostri, sono per il mondo“, racconta ancora al settimanale. “Lui è contento. In questo breve periodo di lontananza è maturato molto e ne sono orgogliosa“, aggiunge. Ora che finalmente ha potuto riabbracciare suo figlio, la conduttrice non potrebbe essere più felice di trascorrere insieme a lui un’estate di affetto e complicità.