Francesco Arca e le foto con Gregoraci, sorprendente reazione della compagna

Francesco Arca ed Elisabetta Gregoraci vicini vicini. Il magazine Oggi, nell’ultimo numero in edicola, ha pubblicato delle paparazzate che stanno facendo molto rumore. Nelle immagini si vedono l’ex moglie di Flavio Briatore e l’attore in barca, con degli amici, in atteggiamenti alquanto particolari, intenti a spalmarsi la crema solare e a lanciarsi sguardi affettuosi. In un’istantanea lui dà un bacio sul collo a lei. Gli scatti hanno creato scalpore per il fatto che Arca è fidanzatissimo da anni, circa 12, con Irene Capuano, con la quale ha avuto due figli, Maria Sole e Brando Maria. E proprio Capuano, dopo la diffusione delle paparazzate, ha rotto il silenzio, commentando quanto reso pubblico dal settimanale.

In questo momento Arca e Capuano stanno trascorrendo dei giorni di vacanza al mare con i figli. “Capisco che le voci facciano rumore, ma la verità di solito parla sottovoce“, ha scritto lei in una storia Ig, evidentemente riferendosi alle paparazzate di Oggi del compagno e di Gregoraci. Un intervento criptico. Cosa intende per verità che parla sottovoce? Che il compagno abbia avuto comportamenti ‘pericolosi’ oppure che con la showgirl calabrese, in realtà, non è accaduto niente di male? Più probabile la seconda opzione se si considera che Arca, nonostante abbia preferito non commentare gli scatti che lo vedono protagonista, ieri ha pubblicato una foto in cui lo si vede in spiaggia con a fianco Capuano. Insomma, le paparazzate di Oggi pare che non abbiano messo sottosopra l’amorevole clima familiare.

Al netto di tutto ciò, restano curiose le foto diffuse dal settimanale. E rimane la curiosità in merito alla natura del rapporto tra Gregoraci e Arca. Va detto che negli scatti i due non si baciano mai in bocca, né emergono atteggiamenti totalmente compromettenti. Una certa vicinanza, però, la si avverte. A quanto pare soltanto amicizia e svago. Se non è preoccupata Irene Capuano, evidentemente non si deve preoccupare nessun altro.

I due fanno coppia da quasi 12 anni. Nel dicembre 2013 hanno ripreso la loro storia d’amore dopo essersi frequentati in precedenza. L’1settembre 2015 hanno accolto la figlia Maria Sole. Tre anni dopo è nato Brando Maria.