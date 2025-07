Francesco Arca e Gregoraci, foto intime clamorose: ma lui è fidanzatissimo

Si fa rovente il gossip di luglio. Il magazine Oggi ha pubblicato degli scatti alquanto curiosi, per non dire ‘pericolosi’, con protagonisti Francesco Arca ed Elisabetta Gregoraci. La rivista, a commento delle foto, ha spiegato che le immagini sono state realizzate a Pantelleria, dove la showgirl e l’attore, assieme ad altri amici, hanno noleggiato una barca per concedersi una gita al largo. Quel che è alquanto strano è che i due sono stati pizzicati a spalmarsi la crema solare. A un certo punto Arca pare anche dare un bacio sul collo a ‘Ely’. Delle tenerezze del tutto inaspettate per il semplice motivo che lui dovrebbe essere fidanzatissimo con Irene Capuano, con la quale ha avuto due figli. E non c’è dubbio che la relazione sia ancora in piedi visto che sia l’attore sia Capuano, nelle scorse ore, si sono immortalati sui social sorridenti al mare con la prole.

Il settimanale Oggi parla di “attrazione fatale” e di “tenerezze impreviste”. Questi i dettagli divulgati dal magazine: “Lei gli spalma la crema sulla schiena, lui la ringrazia con un bacio sul collo, poi il bagno insieme e un continuo cercarsi con lo sguardo. Solo la sbandata di una giornata al mare?” Per il momento i diretti interessati hanno preferito non commentare le paparazzate. Non lo ha fatto nemmeno Irene Capuano. Come si diceva, Arca è impegnato con quest’ultima. Non una storia nata ieri, bensì circa 12 anni fa. Il cuore della Gregoraci è invece ‘free’. Dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore, la conduttrice calabrese ha vissuto qualche love story. Nessuna, però, ha avuto un lieto fine.

‘Ely’ continua a frequentare l’ex marito. Spesso vanno in vacanza assieme per stare entrambi vicini al loro figlio Nathan Falco. Ma guai a parlare di ritorno di fiamma. Briatore, per descrivere il suo attuale legame con l’ex moglie, ha utilizzato in diverse occasioni il termine famiglia, da intendere in senso ampio e non strettamente coniugale. Tornando alle paparazzate con Arca, si attende un commento da parte dello stesso attore. Il magazine Oggi ha lanciato la ‘bomba’ gossippara, chissà se Arca riuscirà a disinnescarla. L’estate del gossip si fa sempre più rovente. Dopo le voci su Raoul Bova inerenti alla fine del matrimonio con Rocio Munoz Morales, ora i grattacapi li ha l’ex tronista.