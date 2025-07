Raoul Bova, che pasticcio: parla la presunta amante, l’attore nei guai

Fabrizio Corona, come promesso, ha sganciato la bomba. Nel suo podcast Falsissimo ha sostenuto che Raoul Bova, che pare essersi lasciato con la compagna Rocio Munoz Morales, avrebbe avuto un’amante mentre la relazione con l’attrice spagnola era in corso. L’ex re dei paparazzi ha fatto anche il nome di tale presunta amante: Martina Ceretti. Trattasi di una modella 23enne che studia recitazione. L’indiscrezione ovviamente ha innescato delle reazioni. Bova, tramite i suoi legali, ha diffidato Corona dal mandare in onda materiale sul suo conto. L’imprenditore lo ha ascoltato? Naturalmente no. Anzi ha riferito che non si fermerà. Sulla vicenda è intervenuta anche la giovane chiamata in causa attraverso un post pubblicato sui suoi profili social.

Rapido riassunto della vicenda. Da settimane si sussurra che Bova e Rocio si siano lasciati dopo 12 anni di relazione. I diretti interessati non hanno mai commentato le voci sul loro presunto addio. Mai una conferma, ma, fatto più rilevante, nemmeno mai alcuna smentita. I ben informati assicurano che la rottura ci sia stata e che in questo momento i due starebbero cercando di definire a livello legale le questioni relative al patrimonio comune e alla gestione delle loro due figlie. Pochi giorni fa, Corona è piombato sui due attori, affermando che il divo italiano avrebbe avuto una relazione clandestina.

Così Corona sul caso:

“Altro che Don Matteo Bova, qui si parla di tradimenti. Il primo messaggio che Raoul Bova manda a questa tizia è del 2023, la chat va avanti dal 2023 a oggi. La conversazione dura due anni e mezzo. Io non credevo ai miei occhi. Lui ha corteggiato una ragazzetta di Instagram, tutto sui social, non l’ha vista per molto tempo, era tutto su una chat! Queste chat sono paradossali, perché prima di incontrarsi ci mettono anni. Alla fine è successo quello che doveva succedere al Principe di Savoia. Appena finito tutto però lui era convinto che fosse amore. Ma si può? Con una che si mostra su Instagram in costume. Lui ha 52 anni, può uscire con una ragazzina del 2002 e poi chiederle se la serata gli è piaciuta? Qui non è Temptation Island, è peggio. Tu vai in hotel con una ragazzetta così, poi la mattina dopo gli mandi i vocali che sembrano dichiarazioni d’amore. Ma che ridere”.

Il vocale a cui si riferisce Corona è quello da lui stesso pubblicato in cui si sente la voce che sembrerebbe essere quella di Bova dire: “Buongiorno essere speciale dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti”. Dopo quanto divulgato, si sono mossi gli avvocati dell’attore che hanno diffidato l’ex re dei paparazzi dal diffondere materiale sul suo assistito. Come sopra riportato, Corona ha detto che non ha la benché minima idea di fermarsi, assicurando di essere in possesso di prove schiaccianti in merito a ciò che ha raccontato.

Inoltre ha diffuso presunte chat che sarebbero state intrattenute da Bova e dalla ragazza intenti a mettersi d’accordo per incontrarsi. Nel filmato in questione Corona mostra solo una ricostruzione digitale delle conversazioni.

Dopo che il caso è scoppiato, è intervenuta in prima persona anche Martina Ceretti. Queste le sue parole:

“Ci tenevo a dire la verità riguardo alla puntata di oggi di Falsissimo. Quando Corona era a casa di questo mio amico, io non ho mai fatto nessuna videochiamata in cui dicevo di far sentire l’audio. Non ho mai avuto a che fare con queste persone e mi dissocio da tutto ciò. Mi ha descritto come una ragazza che non sono, è molto facile commentare una persona dalla copertina. E sinceramente non ho mai voluto che venisse pubblicato qualcosa”.

L’audio menzionato dalla Ceretti è il passaggio diffuso da Corona in cui si sente quello che sembra essere Raoul Bova dire: “Buongiorno essere speciale dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti”. Da sottolineare che la 23enne ha rimarcato di dissociarsi dal modus operandi di Corona, ma non ha smentito categoricamente di aver avuto contatti con l’attore. Pare che per Bova i ‘guai’ siano soltanto all’inizio.