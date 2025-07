Audio di Raoul Bova, bomba di Corona: “3 anni di storia segreta con la tentatrice”

The end, tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sarebbe consumata la rottura dopo 12 anni d’amore e due figlie. Da settimane i ben informati assicurano che la relazione è finita. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha scritto che i due attori avrebbero già affidato ai rispettivi avvocati le pratiche per definire la gestione dei loro frutti d’amore e del patrimonio comune. Ora è Fabrizio Corona a sganciare una bomba gossippara, lasciando chiaramente intendere che, secondo le informazioni in suo possesso, Bova avrebbe tradito Rocio.

L’ex re dei paparazzi sta curando una puntata del suo podcast Falsissimo. Il contenuto sarà disponibile integralmente a partire da lunedì 21 luglio e sarà dedicato a Temptation Island. Titolo “Diavoli e Tentatori”. E cosa ci azzeccata il reality estivo condotto da Filippo Bisciglia con Raoul Bova? “Vi sveleremo piccoli spoiler di una grande inchiesta che coinvolge autori televisivi, nomi altisonanti del mondo dello spettacolo che tradiscono le loro compagne con le tentatrici di questa nuova era”, ha scritto Corona su Instagram. Dopodiché ha postato uno spoiler esclusivo su Raoul Bova:

“È notizia di questi giorni che la relazione tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales è finita. La loro storia era nata in un momento delicato: Raoul era ancora sposato con Chiara Giordano, e Rocío è stata – di fatto – la tentatrice che ha spezzato una coppia storica. Oggi, però, il cerchio si chiude: Rocío diventa vittima di un’altra tentatrice. Il caro Don Matteo ha avuto per tre anni una relazione parallela con una tentatrice di questa nuova era social. E ovviamente, abbiamo tutte le prove. Messaggi e audio clamorosi”.

A corredo del post, Corona ha anche pubblicato un audio in cui si sente la voce di quello che sembrerebbe essere Bova. “Buongiorno essere speciale dagli occhi spaccanti”, scandice il divo. Secondo l’ex re dei paparazzi, tale messaggio vocale sarebbe stato spedito da Bova a una tentatrice. Dunque Corona sostiene che l’attore abbia avuto una relazione parallela lunga tre anni con una ragazza mentre era ancora legato a Rocio Munoz Morales. La bomba gossippara sganciata dall’imprenditore milanese è naturalmente da prendere con le pinze.

Per il momento né Bova né Rocio hanno commentato quanto dichiarato dall’ex re dei paparazzi sulle loro vite private. Non resta che attendere l’arrivo di lunedì, quando Corona esibirà nel podcast Falsissimo quelle che ritiene delle prove inconfutabile a favore della sua tesi.

Nel frattempo i due attori continuano a mantenere assoluto silenzio. Da quando hanno iniziato a rincorrersi voci relative alla conclusione del loro lungo rapporto, non hanno spiaccicato una parola su ciò che stanno vivendo. Pare però ormai chiaro che la love story sia giunta su un binario morto. Perché se è vero che non hanno confermato la rottura, è pur vero che non l’hanno smentita. E, in questi casi, tenere la bocca cucita equivale spessissimo a confermare le indiscrezioni.