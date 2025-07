Bova e Rocio per avvocati, lei conferma la rottura con una foto

Titoli di coda dopo 12 anni d’amore per Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Sembrerebbero ormai esserci pochi dubbi che la relazione sia giunta su un binario morto. Da settimane trapelano indiscrezioni relative a una possibile rottura. I dirette interessati non hanno mai smentito. Inoltre non si sono più mostrati assieme. Sui social hanno pubblicato qualche scatto, rendendo noto che stanno conducendo vacanze separate. Una delle ultime foto postate dall’attrice spagnola suona come una sorta di conferma inerente alla fine del rapporto sentimentale.

Rocio si è immortalata in piscina con le sue figlie. “Mi vitamina”, ha scritto con tanto di cuoricino rosso. La scelta di riprendersi da sola con le figlie e senza Bova, proprio nel pieno del vociferare di una loro rottura, sembra essere una dichiarazione che afferma che è vero che la relazione si è conclusa. Anche perché si mormora che l’addio sarebbe definitivo tanto che ci sarebbero già gli avvocati al lavoro per definire i dettagli legati alla gestione delle figlie e del patrimonio che condivide con Bova.

Bova e Rocio “ora vanno per avvocati. Cercano l’accordo per le figlie e il patrimonio”. A scriverlo è il magazine Diva e Donna. Tra l’altro è ciò che ha raccontato anche il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. Lo scrittore ha spifferato l’indiscrezione degli avvocati prima di Diva e Donna. Nel vedere la copertina del magazine che ha parlato della vicenda, si è rivolto con un commento Instagram al settimanale stesso con tono guerrigliero: “Mi avete citato sul pezzo Bova e Rocio o devo andare in edicola e poi esplodere?”.

Non è la prima volta che Parpiglia si scaglia contro alcuni portali e magazine, accusandoli di rubargli le news senza essere citato. Nei giorni scorsi una vicenda simile è avvenuta con Dagospia. Tornando a Bova e Rocio, Parpiglia ha sostenuto che la love story è tramontata e che non c’è spazio per una ricucitura. Lui avrebbe tentato fino all’ultimo di salvare il rapporto, ma i problemi sarebbero stati insormontabili. Il giornalista ha aggiunto che a breve la (ex) coppia, attraverso una nota, renderà pubblica la rottura che, pare, nel concreto, si sia già consumata. E pensare che fine a qualche mese fa si parlava di possibile matrimonio.