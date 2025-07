Elisabetta Gregoraci, flirt con Arca: la sua reazione è un mistero

Avete sentito parlare del presunto flirt tra Elisabetta Gregoraci e Francesco Arca? Da giorni il gossip non parla d’altro, e i due sono finiti al centro dell’attenzione mediatica, nonostante ognuno abbia la propria vita privata. Infatti, l’attore sarebbe ancora ufficialmente legato alla sua compagna, mentre la conduttrice è una mamma single, separata e felice.

Mentre il pettegolezzo continua a circolare, l’ex moglie di Flavio Briatore sembra non essersi minimamente preoccupata della questione. La sua reazione, però, non è passata inosservata.

Come ha reagito Elisabetta Gregoraci alla notizia del flirt con Francesco Arca

Che Elisabetta Gregoraci sia una donna determinata e intraprendente, che non si fa mettere i piedi in testa, non ci sono dubbi. Tuttavia, il fatto che sia rimasta impassibile di fronte alla notizia di un presunto flirt con Francesco Arca ha spiazzato tutti. Nessuna smentita, nessuna parola di troppo, soltanto il silenzio, che in alcune situazioni vale più di tanto altro. Lo sa bene la conduttrice calabrese che non è nuova ad affrontare dinamiche di questo tipo. Così, tra un gossip e l’altro, si gode il relax e l’estate in compagnia di suo figlio, il suo unico grande amore.

La smentita del flirt

Se Elisabetta Gregoraci resta impassibile di fronte al gossip sul presunto flirt con Arca, l’attore, invece, non perde occasione per smentire. In particolare, è stata la sua compagna a prendere in mano la situazione, condividendo sui social una foto accompagnata da una frecciatina in risposta alle voci circolate.

Anche il legale di Arca è intervenuto immediatamente, definendo la notizia “gravemente diffamatoria e lesiva“, sottolineando che l’attore e Gregoraci sono soltanto ottimi amici, che condividono del tempo insieme anche con le rispettive famiglie. Inoltre ha precisato che procederà con ogni azione legale nelle sedi competenti, a tutela propria e della sua famiglia. D’altronde, l’attore è in vacanza proprio con la compagna Capuano e i figli Maria Sole e Brando Maria.

E Briatore?

Molti si chiedono quale sia il ruolo di Flavio Briatore in questa vicenda. L’imprenditore, però, mantiene il silenzio e si gode lo spettacolo da dietro le quinte, sempre a testa alta. Non ha nulla di cui preoccuparsi: lui e la sua ex moglie hanno un ottimo rapporto e non perdono occasione per trascorrere del tempo insieme al figlio Natan Falco, ormai cresciuto.

La loro storia è stata una delle relazioni più chiacchierate dello showbiz e continua ad esserlo nonostante siano passati molti anni dalla separazione. Tante le voci sul loro conto, ma entrambi hanno sempre cercato di mantenere una certa privacy, godendo di momenti belli e affrontando con discrezione quelli brutti.