Elisabetta Gregoraci su Briatore: “Girano intorno a lui troppe donne false”

Elisabetta Gregoraci a Domenica In con Mara Venier parla della sua separazione con Flavio Briatore

Il lungo matrimonio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è finito e a Domenica In, Mara Venier si dice dispiaciuta. La conduttrice è convinta che sia un peccato che tra loro sia finita così. Infatti, più volte Mara tenta di capire se Elisabetta sia disposta a tornare insieme al padre di suo figlio. Ma sembra proprio che la separazione dei due sia definitiva. Nel programma Rai, la Gregoraci dichiara che tra loro c’è un grande rispetto, in quanto i 12 anni di matrimonio sono stati per entrambi molto importanti. Elisabetta sarebbe riuscita a colpire Briatore con la sua normalità. La showgirl è sicura del fatto di essere stata l’unica donna che gli è stata davvero vicina, sia nei momenti belli che in quelli brutti. Quando Flavio notava la forte vicinanza di Elisabetta, nei primi anni, restava senza parole. Sembra proprio che Briatore non fosse abituato a tutto ciò, bensì a persone che tentano solo di sfruttare la sua notorietà. Mara assicura a Elisabetta che durante un viaggio in treno Flavio le ha parlato solo di lei. La conduttrice forse vuol fare intendere che Briatore potrebbe essere ancora innamorato della Gregoraci?

Elisabetta Gregoraci ancora legata a Briatore: “Intorno a lui troppe persone in cerca di notorietà”

Il centro di tutto per Elisabetta e Briatore è sicuramente rappresentato dal loro bambino. Ma Mara continua a chiedere alla Gregoraci di ripensarci sulla fine del loro matrimonio. “Flavio è un uomo affascinante, simpatico. Ripensaci!” La conduttrice sembra volerli rivedere di nuovo insieme, ma Elisabetta tra un sorriso e l’altro fa intendere che l’amore da parte sue è purtroppo finito. Dodici anni insieme, durante i quali hanno messo al mondo Nathan Falco, il loro unico figlio. Proprio per lui, Elisabetta e Flavio continueranno a vivere un rapporto sereno. La Gregoraci, infatti, confessa che sarà sempre vicina a Briatore, nel bene e nel male. Ma ecco che l’attrice calabrese rivela che intorno a Briatore girano troppe donne interessate alla notorietà, a cui non interesserebbe realmente avere una storia d’amore con lui. Non sappiamo se Elisabetta si riferisce a qualcuno di particolare!

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono in ottimi rapporti

Briatore è stato ultimamente protagonista di molti gossip per il suo breve flirt con Taylor Mega. Proprio quest’ultima ha dichiarato che i rapporti tra Elisabetta e Flavio sono ottimi. Ma non solo, la ragazza ha anche rivelato che la Gregoraci è anche molto presente nella vita dell’imprenditore, tanto che questa cosa avrebbe influito sulla fine della loro breve storia d’amore. Nel frattempo, Elisabetta ha ritrovato la serenità a fianco di un altro uomo.