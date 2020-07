Elisabetta Gregoraci: flirt con Matteo Mammì, ex fidanzato di Diletta Leotta

Nuovo amore all’orizzonte per Elisabetta Gregoraci. Come riporta il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 29 luglio, la conduttrice di Battiti Live starebbe flirtando da settimane con Matteo Mammì. Il dirigente Sky non è nuovo alla cronaca rosa: per anni è stato il fidanzato di Diletta Leotta. La relazione tra i due si è interrotta nel 2019, dopo una lunga convivenza e a un passo dalle nozze. Ora, stando a quanto spiffera la rivista diretta da Alfonso Signorini, la Gregoraci e Mammì avrebbero iniziato a frequentarsi grazie ad un amico in comune. Per il momento, a causa dei rispettivi impegni di lavoro, i due starebbero portando avanti un rapporto prettamente telefonico, fatto di lunghe chiamate e messaggini, ma i presupposti per una storia seria ci sono tutti… La Gregoraci è single da tempo: dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore è giunta al termine pure la liaison con l’imprenditore Francesco, vissuta nel massimo riserbo.

Elisabetta Gregoraci: chi è Matteo Mammì, ex fidanzato di Diletta Leotta

Matteo Mammì è nipote dell’ex Ministro Oscar Mammì, che ha dato vita all’omonima legge sulle telecomunicazioni. Lavora per Sky Sport e riveste dal 2013 il ruolo di direttore senior programmazione e produzione. Prima Mammì era direttore acquisizioni e vendite. È stato fidanzato con Diletta Leotta dal 2016 al 2019: i due convivevano a Milano e lui era pronto a sposarsi e a mettere su famiglia. La conduttrice ha però fatto un passo indietro e ha troncato il rapporto. Oggi i due hanno mantenuto un rapporto cordiale: tra Diletta e Matteo è rimasto affetto e stima. Nell’estate 2019 Mammì ha vissuto un breve flirt con l’attrice ucraina Anna Safroncik, nota in Italia per i ruoli in molteplici fiction quali Centovetrine e Le tre rose di Eva.

Nuovo amore anche per Flavio Briatore, ex marito di Elisabetta Gregoraci

Non solo Elisabetta Gregoraci: anche l’ex marito Flavio Briatore è stato avvistato con una nuova compagna. I paparazzi hanno beccato l’imprenditore con la 24enne Maria Ludovica, stilista con una laurea al prestigioso istituto Marangoni di Milano.