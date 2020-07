Flavio Briatore pizzicato con una ragazza: 46 anni di differenza (foto)

Il celebre imprenditore del divertimento di lusso Flavio Briatore è tornato a far notizia a causa di alcune immagini rubate dai paparazzi del settimanale di gossip Chi, che lo hanno pizzicato a Porto Cervo in compagnia di una bella ed avvenente ragazza. Stando a quanto riferito dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, l’imprenditore si è trasferito da qualche settimana in Sardegna insieme al figlio Nathan Falco per trascorrere le vacanze estive in pieno relax. Tra una serata e l’altra, Briatore avrebbe incontrato la bella 24enne Maria Ludovica. I due si sarebbero conosciuti grazie ad un amico comune. Stando alle foto pubblicate sul magazine, Flavio e la sua giovane amica si sono concessi un giro in barca. I ben informati riferiscono che la ragazza vista al fianco dell’imprenditore piemontese è laureata in Fashion Stylist alla Marangoni di Milano. La 24enne è anche stilista di costumi e vanta all’attivo alcune collaborazioni con diverse case di moda.

Flavio Briatore tuona contro il gossip

Le anticipazioni divulgate dal settimanale Chi hanno innescato il chiacchiericcio della cronaca rosa. Dopo la paparazzata della rivista di Alfonso Signorini, in tanti hanno attribuito un nuovo flirt all’ex marito di Elisabetta Gregoraci. Proprio negli ultimi mesi l’uomo d’affari aveva manifestato tutto il suo dissenso e contrarietà dinanzi alla costante ricerca di certa stampa di attribuirgli sempre delle nuove relazioni. A Briatore infatti fu attribuita una love story con una certa Dana, vista al fianco dell’imprenditore nella hall dell’hotel Principe di Savoia a Milano qualche tempo fa. Da qui l’immediata smentita di Briatore, che non solo negò di avere in atto un flirt, ma rilanciò puntando il dito contro la rivista che diramò per prima la notizia (il settimanale Chi). Poi l’invito rivolto al giornale ad occuparsi di cose più serie.

Elisabetta Gregoraci infiamma a Battiti Live

Mentre Flavio si rilassa insieme al figlio a Porto Cervo, l’ex moglie Elisabetta Gregoraci è tornata in video con il programma musicale ‘Battiti Live‘. Un programma che è riuscito ad andare in onda, nonostante le misure sanitarie imposte dalla pandemia da Coronavirus. Nel 2017 è arrivato l’annuncio della separazione della coppia che aveva infiammato e fatto sognare tutti. Dopo l’addio a Briatore, la showgirl ha intrapreso una relazione sentimentale con l’imprenditore Francesco Bettuzzi. Ma anche questa love story non sembra essere andata a buon fine.