Elisabetta Gregoraci, figlio criticato: secca risposta della conduttrice

Elisabetta Gregoraci si trova attualmente in vacanza a Porto Cervo insieme a suo figlio Nathan Falco, nato dal suo matrimonio con Flavio Briatore. La conduttrice ha documentato i giorni trascorsi in Sardegna con alcuni scatti pubblicati sui social. Proprio sotto ad un post un utente ha commentato negativamente, criticando nello specifico il ragazzo. Immediatamente Gregoraci ha preso le sue difese, replicando duramente al commento. Scopriamo meglio cosa ha scritto nello specifico.

L’estate è momento di vacanze anche per i vip. Elisabetta Gregoraci si sta attualmente godendo alcuni giorni in Sardegna, precisamente a Porto Cervo. In sua compagnia c’è suo figlio Nathan Falco, nato dal suo matrimonio con l’imprenditore Flavio Briatore. La conduttrice e showgirl sta documentando il viaggio con alcuni scatti pubblicati sui social. Proprio nelle ultime ore, difatti, ha pubblicato un post con alcune foto della sua vacanza in Sardegna. Come didascalia al carosello di immagini ha usato: “Sole, mare, Sardegna, noi”.

Quel noi si riferisce chiaramente a lei e suo figlio. In alcuni scatti la si vede difatti in compagnia del ragazzo, il quale è stato criticato da un utente in un commento lasciato sotto il post. In particolare è stato scritto: “E’ un ragazzo fortunato, nella vita non farà mai niente“. La replica di Elisabetta non ha tardato ad arrivare. Immediatamente, difatti, la conduttrice ha preso le difese di suo figlio rispondendo duramente al messaggio. Nello specifico Gregoraci ha confutato quanto scritto dall’utente, scrivendo: “Non penso affatto”.

Di seguito il commento e la risposta di Elisabetta:

Nathan Falco, che adesso ha quindici anni, sta frequentando un college esclusivo in Svizzera. Questo ha comportato l’allontanamento da casa e di conseguenza anche da sua madre. Elisabetta ha più volte ammesso di sentire la sua mancanza. Il ragazzo è nato nel 2010 dal matrimonio con l’imprenditore Flavio Briatore. I due si sono lasciati nel 2017, tuttavia hanno mantenuto un rapporto d’amicizia e continuano a frequentarsi. Dopo la rottura con l’imprenditore, Gregoraci ha iniziato una storia con Giulio Fratini. Anche questa, tuttavia, si è recentemente conclusa.