Elisabetta Gregoraci, a mare con Fedez e incontro con Corona

Elisabetta Gregoraci è stata recentemente paparazzata dai settimanali Chi e Diva E Donna mentre si trovava in vacanza al mare. La conduttrice non era da sola. In sua compagnia, difatti, c’era il rapper Fedez. I due sono stati beccati insieme in spiaggia. Inoltre l’ex di Flavio Briatore avrebbe anche incontrato a sorpresa Fabrizio Corona a cena in un elegante ristorante a Forte Dei Marmi. Possibile che i due abbiano avuto un chiarimento in merito a questioni passate.

Elisabetta Gregoraci paparazzata in vacanza con Fedez e Fabrizio Corona

Con l’inizio dell’estate anche i vip sono andati in vacanza. Elisabetta Gregoraci si sta godendo delle giornate al mare ed è stata recentemente pizzicata dal settimanale Diva E Donna mentre si trovava sulla spiaggia. La conduttrice non era da sola. In sua compagnia, difatti, c’era anche Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez. I due sono stati immortalati sorridenti ed allegri, mostrando una certa complicità. Al rapper è stato recentemente attribuito un flirt con la collega Clara Soccini, prontamente smentito da entrambi.

L’ex di Flavio Briatore è stata inoltre paparazzata anche insieme a Fabrizio Corona. A pubblicare gli scatti è stato il settimanale Chi. Nello specifico la conduttrice avrebbe incontrato l’ex fotografo dei vip a cena mentre era a Forte Dei Marmi. I due sono stati pizzicati mentre chiacchieravano seduti ad un tavolo. Non si sa cosa si siano detti nello specifico, tuttavia si suppone che possano aver avuto un chiarimento in merito ad alcune questioni passate. Elisabetta indossava un miniabito bianco. Queste sono le sue prime vacanze da single dopo la rottura con l’ex fidanzato Giulio Fratini.

Fabrizio Corona è recentemente diventato padre per la seconda volta. Qualche mese fa, difatti, è nato suo figlio Thiago avuto insieme alla sua compagna Sara Barbieri. L’ex fotografo dei vip aveva già un figlio, Carlos Maria, nato dalla sua precedente relazione con Nina Moric. Anche Elisabetta Gregoraci ha un figlio, Nathan Falco, avuto dall’ex marito Flavio Briatore. Il ragazzo si trova attualmente a Ginevra per motivi di studio. Elisabetta e Flavio sono rimasti in buoni rapporti nonostante la loro separazione.