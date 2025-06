Elisabetta Canalis, il bikini nero low cost da copiare subito

Elisabetta Canalis è tornata in Sardegna e, con la grazia di chi conosce bene il potere della semplicità, ha riportato in auge un classico senza tempo: il bikini nero. Ma non un nero qualsiasi, e nemmeno un modello qualsiasi. Sotto il sole dorato di Alghero, tra giornate al mare con la figlia Skyler Eva e lunghe passeggiate nei vicoli del centro storico, la showgirl sarda ha sfoggiato un due pezzi minimal, essenziale ma curatissimo, firmato Triumph. E la notizia è che è anche accessibile, anzi: low cost, specie in saldo. Insomma, uno di quei look che ti fanno venire voglia di fare subito “aggiungi al carrello”.

Nero, sgambato e super accessibile: il bikini della Canalis è il più copiato dell’estate

Dopo mesi di spostamenti tra Los Angeles, Milano e New York, tra progetti sportivi, shooting e il solito vortice di eventi, Elisabetta Canalis ha scelto il mare di casa per la sua estate 2025. Location del cuore? Alghero, dove ogni angolo profuma di infanzia, libertà e famiglia.

Qui, tra momenti tenerissimi con Skyler Eva e il fido cagnolino al seguito, è arrivata anche la prima foto in costume. Ed è proprio quell’immagine a raccontare molto più di mille parole: un bikini nero dal taglio sgambato, liscio, pulito, capace di esaltare le forme senza strafare, giocando tutto sul contrasto tra design essenziale e portamento fiero.

Il reggiseno è il modello Summer Twist di Triumph: con ferretto e coppe imbottite, pensato per sostenere anche le taglie più generose, disponibile fino alla coppa G. La mutandina, invece, è una classica brasiliana a V, a vita leggermente alta, senza cuciture visibili e con il piccolo charm dorato sul fianco sinistro. Nessun volantino, nodo, stampa, effetto metallizzato: solo un bel nero opaco, elegante e deciso. Il tessuto è un mix tecnico ad asciugatura rapida, comodo e resistente al cloro, ideale anche per chi, come Elisabetta, alterna il relax alla dinamicità.

Prezzo mini, effetto wow

Ma veniamo alla parte che più ci interessa: il prezzo. Questo bikini intero, comprato singolarmente in due pezzi, costa in tutto 65 euro: 30 euro lo slip e 35 il top, grazie allo sconto del 30% riservato agli utenti registrati sul sito ufficiale Triumph. In piena stagione e con una testimonial d’eccezione come Elisabetta Canalis, è quasi un colpo di fortuna. Perché il modello Summer Twist non è solo comodo: è versatile, valorizzante e soprattutto acquistabile fino alla taglia 54. Un punto in più per il brand, che si conferma inclusivo e attento alla vestibilità reale.

E se il fascino sta anche nella postura rilassata con cui posa sotto la luce del sole sardo, va detto che il bikini fa la sua parte: linee pulite, zero fronzoli e un effetto “seconda pelle” che valorizza l’abbronzatura e le forme naturali. Il tutto senza spendere una fortuna. Una scelta che dimostra ancora una volta quanto lo stile non stia nel prezzo, ma nella coerenza con sé stesse.