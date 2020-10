Emergono nuovi dettagli sul gossip del momento, quello che riguarda la vita privata di Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore sta frequentando un pilota di nome Stefano Coletti? Per il momento la diretta interessata ha preferito restare sul vago, spiegando solo che c’è una persona di nome Stefano nel suo presente che fa parte della sua cerchia di amici. A parlare per lei ci ha pensato però Arianna David, l’ex Miss Italia 1993. A Mattino 5, dove è spesso opinionista, la David ha confermato la relazione tra Elisabetta e Stefano, chiarendo di avere degli amici in comune. Un giro di amicizie che avrebbe dunque dato delle certezze ad Arianna circa l’attuale situazione sentimentale della Gregoraci. Ma a quanto pare non è così e nelle ultime ore la sorella di Elisabetta, Marzia, e la sua migliore amica nonché avvocato Micaela, sono intervenute su Instagram per smentire le dichiarazioni di Arianna David.

La sorella e la migliore amica di Elisabetta Gregoraci contro Arianna David

“La sorella e la migliore amica di Elisabetta, le due persone a lei più vicine, smentiscono ufficialmente che tale signora David abbia alcun rapporto amicale con Elisabetta e tantomeno intimo”, hanno scritto in una nota congiunta Marzia e Micaela (che tra l’altro è l’avvocato personale di Elisabetta Gregoraci). “Pertanto, invitano la suddetta a non dichiarare pubblicamente l’esistenza di un rapporto che non c’è mai stato e a non parlare mai più della vita privata della medesima, poiché non solo non può esserne a conoscenza, ma questo comportamento è lesivo per la reputazione di Elisabetta”, hanno aggiunto. Marzia e Micaela hanno poi taggato la redazione di Mattino 5 e le conduttrici Federica Panicucci e Barbara d’Urso.

In esclusiva a #Mattino5 Arianna David confessa: "Elisabetta è fidanzata fuori dalla casa" Ecco chi sarebbe il presunto uomo della #Gregoraci… ???? pic.twitter.com/et5QXbQ4m0 — Mattino5 (@mattino5) October 20, 2020

Arianna David ha confermato che Elisabetta Gregoraci è fidanzata con Stefano

A Mattino 5 Arianna David, dove è opinionista da tempo, ha confermato la storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti, pilota 32enne che vive a Montecarlo. Una relazione che, a detta dell’ex modella, andrebbe avanti in gran segreto dalla scorsa estate. La David ha inoltre rivelato via Instagram di conoscere molti aneddoti su questa liaison che svelerà nelle prossime puntate del programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Cambierà qualcosa dopo la nota social della sorella e della migliore amica, nonché avvocato, di Elisabetta Gregoraci?

Elisabetta Gregoraci ha una relazione fuori? Pierpaolo Pretelli in lacrime

Intanto nella Casa del Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli non ha preso bene la notizia di una probabile relazione della soubrette calabrese. Il modello ha preso una vera e propria sbandata per la soubrette calabrese. Dopo la diretta del lunedì sera l’ex Velino di Striscia la notizia si è confrontato con Elisabetta non riuscendo a trattenere le lacrime.