Elisabetta Gregoraci e Mino Magli mai stati insieme: parla l’ex agente

Elisabetta Gregoraci non è mai stata la fidanzata di Mino Magli. A difendere l’ex moglie di Flavio Briatore ci pensa ora il suo ex agente, Francesco Chiesa Soprani. Dopo aver spifferato alcuni dettagli della vita privata della sua ex assistita, l’uomo ci ha tenuto a precisare che Elisabetta non ha mentito sulla presunta liaison con Mino. La Gregoraci ha infatti definito lo stilista un amico di famiglia. Un conoscente che ha provato a incastrarla con paparazzi e foto rubate pur di racimolare qualche soldo facile.

Al settimanale Nuovo l’agente Francesco Chiesa Soprani ha in qualche modo confermato la versione di Elisabetta Gregoraci, quella fornita al Grande Fratello Vip dopo il suo ritiro:

“Lui sostiene di aver avuto una relazione con lei tra il 2005 e il 2007. Nello stesso periodo, però, Eli è stata legata prima a Matteo Cambi, poi ha avuto un’intesa con me, che andava al di là del rapporto professionale. Infine ha conosciuto Flavio Briatore. In quegli anni ci confidavamo tutto e mi avrebbe di sicuro parlato di lui”

Nonostante queste dichiarazioni Mino Magli non si arrende. Il 60enne ha addirittura assicurato di aver pagato un intervento di chirurgia estetica alla sua presunta ex fidanzata. Elisabetta, dal canto suo, ha smentito tutto e si gode il ritrovato figlio Nathan Falco, dal quale è stata lontana per ben tre mesi.

Secondo il suo ex agente Francesco Chiesa Soprani, Elisabetta Gregoraci tornerà a concentrarsi sulla carriera dopo l’avventura al Grande Fratello Vip, dove è stata protagonista assoluta. Molto probabilmente la vedremo al timone di un nuovo programma archiviate le esperienze a Battiti Live e Made in Sud.

Di sicuro non la vedremo accanto a Pierpaolo Pretelli. Elisabetta Gregoraci ha chiarito che non è interessata ad avere una storia d’amore con l’ex Velino di Striscia la notizia. I due sono stati “amici speciali” dentro la Casa più spiata d’Italia e continueranno ad esserlo quando i riflettori si spegneranno. O almeno così spera Elisabetta.

La Gregoraci ha intanto ritrovato un rapporto con l’ex marito Flavio Briatore. L’imprenditore i è arrabbiato parecchio per tutte le notizie trapelate durante la permanenza di Elisabetta nel loft di Cinecittà. Ma oggi i due hanno deciso di andare avanti e restare uniti per il bene del figlio di dieci anni Nathan Falco.

In attesa di vedere i suoi nuovi impegni professionali, Elisabetta Gregoraci continuerà ad essere presente al Grande Fratello Vip, in studio con gli altri eliminati della quinta edizione.