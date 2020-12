Gregoraci a Verissimo: “Pierpaolo? Nathan geloso, Flavio mi ha sgridato”

Elisabetta Gregoraci si svela nella sua prima intervista a Verissimo dopo il GF Vip 5. La conduttrice calabrese ha deciso di non sfruttare l’opportunità data dal programma di proseguire il percorso fino al mese di febbraio del 2021. Elisabetta ha sentito la forte necessità di tornare da suo figlio Nathan e nel salotto di Silvia Toffanin ribadisce che non vedeva l’ora di riabbracciarlo. Sentiva molto la sua mancanza. Ed ecco che fa sapere che il bambino era geloso dei suoi abbracci con Pierpaolo Pretelli! La Gregoraci fa presente che all’interno della Casa non si rendeva conto del messaggio che stava passando. Comprende comunque che fuori può sembrare “molto di più” ma per loro “era una cosa naturale”.

Non solo, la Gregoraci non può ora non far sapere al pubblico quali sono le prime parole che si è scambiata con l’ex marito Flavio Briatore. A distanza, si sono inviati vari messaggi ed Elisabetta più volte si è mostrata preoccupata. Quando è tornata a casa, il noto imprenditore le ha detto che è stata coraggiosa. Semplicemente, secondo quanto racconta la Gregoraci nel salotto del programma in onda il sabato pomeriggio, a Briatore avrebbero dato fastidio tante cose. “Mi ha anche sgridato”, prosegue l’ex gieffina calabrese.

La showgirl fa sapere a Flavio non gli è il piaciuto il fatto di essere stato messo in mezzo a delle discussioni. Ma ora che tutto è finito, cosa pensa del futuro con Pierpaolo? La Gregoraci ribadisce di voler avere con il Pretelli “solo un’amicizia”. Per lei l’ex velino è stato “molto importante”. Avevano trovato la loro comfort zone e insieme stavno bene, ma non si è mai sentita di andare avanti e non le sembrava neanche il posto giusto per farlo. Non sa, pertanto, se si sarebbe potuta innamorare di Pierpaolo fuori dal reality.

La cosa che più ha fatto soffrire Elisabetta è stato scoprire che alcune delle sue amiche avrebbero parlato contro di lei, nel momento in cui non aveva la possibilità di difendersi. La Gregoraci è certa che abbiano detto cose non vere. Ha pianto tanto e improvvisamentele le è crollato il mondo addosso. A detta sua, “bisognerebbe avere più garbo”. Adesso ha messo tutto nelle mani degli avvocati!

Proprio la sera del suo abbandono, nello studio del reality, Elisabetta ha avuto modo di raccontare la sua verità sugli ultimi gossip!