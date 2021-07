Elisabetta Gregoraci e il suo segreto: Tommaso Stanzani svela tutto

Subito dopo l’avventura ad Amici di Maria De Filippi Tommaso Stanzani ha avuto il privilegio di lavorare in una importante kermesse musicale qual è Battiti Live. L’evento condotto da Elisabetta Gregoraci, e in onda su Italia Uno, ha permesso al giovane di mettersi alla prova con una nuova sfida. Il fidanzato di Tommaso Zorzi ha rivelato al settimanale Mio di essere stato contattato dalla produzione dell’evento pugliese in seguito alla fine del talent show di Canale 5.

All’inizio il ventenne aveva rifiutato perché doveva sostenere l’esame di maturità ma poi ha accettato una volta appreso che le registrazioni del programma si tenevano in un periodo diverso dai suoi impegni scolastici. Una ghiotta occasione di lavoro che Stanzani non si è lasciato scappare nonostante i tentennamenti iniziali.

Tommaso ha avuto modo di conoscere personalmente Elisabetta Gregoraci, amica di Tommaso Zorzi dai tempi del Grande Fratello Vip. Stanzani ha avuto solo parole di elogio per l’ex moglie di Flavio Briatore, svelando anche il suo segreto:

“Elisabetta è bravissima, molto spontanea e vera. Io credo che abbia l’energia di una calamita. Quando inizia a parlare rimani incantato”

Insomma la Gregoraci sarebbe una persona davvero affascinante, una dea pronta ad incantare tutti con la sua eleganza e il suo charme! Non a caso durante la prima puntata di Battiti Live la 41enne ha mandato in tilt Irama. L’ex vincitore di Amici si è letteralmente “imbambolato” davanti alla scollatura audace e sensuale della showgirl di Soverato.

La storia tra Tommaso Zorzi e Stanzani

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sono conosciuti grazie a Maria De Filippi. L’opinionista dell’Isola dei Famosi ha visto il ballerino ad Amici, durante una puntata del Serale. Zorzi è stato subito conquistato da Stanzani e ha chiesto aiuto alla moglie di Maurizio Costanzo per organizzare un incontro.

Zorzi ha così incontrato la conduttrice Mediaset per qualche chiacchiera post Grande Fratello Vip e Maria De Filippi ha portato il vincitore del reality a vedere la nuova scenografia di Amici, che in quel momento era in fase di preparazione.

In quel momento Tommaso Stanzani stava facendo le prove con gli altri ragazzi del talent show e Zorzi ha fatto il possibile per avvicinarlo. Un interesse reciproco, che ha dato il via ad una bella storia d’amore che dura ancora oggi. L’ex concorrente di Alfonso Signorini non ha esitato a seguire il nuovo fidanzato in Puglia, location di Battiti Live.