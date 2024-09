Elisabetta Gregoraci, cure finite: “Settimane toste, come sto ora”

Elisabetta Gregoraci ha finalmente finito le cure. Circa una settimana fa, la conduttrice ha rivelato di essere stata ricoverata, pubblicando una foto scattata direttamente dal letto dell’ospedale, in cui mostrava il suo braccio con una flebo. Elisabetta non ha fornito dettagli specifici sul motivo del ricovero, ma ha spiegato di aver attraversato un periodo di grande stress, durante il quale il suo corpo le ha imposto di fermarsi. Dopo qualche giorno, la Gregoraci è stata dimessa, ma i problemi di salute non erano finiti. Difatti, sui suoi social ha raccontato di aver dovuto continuare a utilizzare la flebo anche a casa e di essere stanca di questa situazione.

Elisabetta Gregoraci: “Ho finito le cure e ricomincio da me”

Poco fa, l’ex di Flavio Briatore ha annunciato che quelle di oggi, 17 settembre, sono state le ultime cure a cui si è dovuta sottoporre. L’ex vippona ha spiegato che la cura è durata per circa 12 giorni, durante i quali ha vissuto dei momenti molto tosti e pesanti. Ma, ora è pronta a riprendere in mano la sua vita e tornare ai suoi impegni professionali. Va ricordato, infatti, che giovedì 26 settembre, Elisabetta Gregoraci debutterà su Rai 2 con il suo nuovo programma in seconda serata, intitolato “Questione di stile“, uno show dedicato all’evoluzione dei costumi nella società.

Successivamente, Elisabetta ha pubblicato un post riassumendo il suo settembre “pazzerello” con una serie di foto che rappresentano tutto ciò che le è accaduto nelle ultime settimane. Oltre al ricovero in ospedale, ha dovuto affrontare anche la separazione dal figlio, Nathan Falco Briatore, che si è trasferito in Svizzera per studiare al prestigioso collegio internazionale Collège du Léman, situato a Versoix, cittadina a pochi minuti da Ginevra.

Nella didascalia del post, la Gregoraci ha spiegato di essere stata molto colpita dalla partenza di Nathan, un dolore che è stato amplificato dai giorni trascorsi dentro e fuori dagli ospedali. Infine, ha ringraziato tutti i suoi fan per l’affetto e la solidarietà dimostrati nell’ultimo periodo. Ecco le sue parole:

Per quanto mi fossi preparata ad affrontare il primo vero distacco da Nathan e la sua partenza per questo suo nuovo percorso di vita, non avevo messo in conto di trascorrere giornate dentro e fuori dagli ospedali per non mancare agli impegni lavorativi presi da tempo. La vita a volte è imprevedibile e c’è bisogno di fermarsi anche se non siamo noi a deciderlo .. ora piano piano va meglio e quindi è tempo di ripartire verso tutto ciò che di nuovo ci aspetta. Grazie per tutto l’affetto che mi avete dimostrato. La vostra Eli.



Le foto di Elisabetta hanno ricevuto una marea di commenti da parte dei suoi seguaci, che non vedono l’ora di vederla tornare a lavoro. A questo punto, non resta che attendere qualche giorno per il ritorno della Gregoraci sul piccolo schermo.