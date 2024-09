Elisabetta Gregoraci torna a casa dopo il ricovero: come sta

Per Elisabetta Gregoraci non sono affatto stati giorni facili quelli appena trascorsi. L’11 settembre infatti la showgirl di origini calabresi è stata ricoverata in ospedale per la seconda volta nel giro di poche settimane e, proprio per il fatto di non aver specificato il motivo che l’ha portata a recarsi nuovamente in ospedale, ha fatto preoccupare (e non poco) i suoi fans, che non vedevano l’ora di avere qualche aggiornamento sulle condizioni di salute della loro beniamina.

Insomma, come affermato dalla stessa showgirl, si è trattato di un momento in cui è stato necessario mettere al primo posto la sua salute e fermarsi per permettere al suo corpo di tornare in forma. Poco fa, sul profilo Instagram di Elisabetta sono comparse due brevi stories con le quali la conduttrice ha tenuto a far sapere ai suoi fans di stare bene e di essere tornata a casa.

Finalmente a casa

Dopo la grande preoccupazione dei giorni scorsi, scaturita dal nuovo ricovero ospedaliero, i fans di Elisabetta Gregoraci possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. La conduttrice è infatti stata dimessa dall’ospedale e ha fatto ritorno nella sua abitazione in quel di Montecarlo.

La showgirl ha infatti aggiornato i numerosi fans in apprensione sulle sue condizioni di salute, facendo sapere loro che adesso sta bene e che quindi è potuta tornare nella sua casa. Come anticipato, la conduttrice ha dato la bella notizia ai suoi followers tramite due brevi stories su Instagram nelle quali ha mostrato prima uno scorcio di panorama scattato direttamente dall’automobile sulla quale si trovava e poi un piccolo angolino del suo appartamento di Montecarlo: “Finalmente si torna a casa”.

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene e sembra proprio che la conduttrice possa archiviare definitivamente questo brutto momento. Ora la sua attenzione pare essere tutta rivolta verso la prossima avventura professionale.

Infatti, a breve la showgirl tornerà sul piccolo schermo per condurre un programma tutto nuovo in seconda serata su Rai 2. Il titolo della trasmissione sarà “Questione di stile” e i temi trattati orbiteranno intorno a quello dell’evoluzione dei costumi nella società. La prima puntata del programma andrà in onda il prossimo 26 settembre.

Manca poco quindi all’inizio di questa nuova avventura e sembra proprio che la Gregoraci ce la stia mettendo tutta per rimettersi in forma in vista di questo nuovo e importante impegno lavorativo.