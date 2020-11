Nuove dichiarazioni di Francesca Cipriani sul conto di Elisabetta Gregoraci. La giunonica soubrette ha rivelato tempo fa di aver perso un lavoro, la conduzione di Made in Sud, a causa dell’ex moglie di Flavio Briatore. Ora, in un’intervista rilasciata al settimanale Stop, la Cipriani ha parlato di una presunta rivalità in Sardegna con la Gregoraci. Una rivalità piuttosto accesa che avrebbe addirittura escluso Francesca da un party esclusivo. La Cipriani è un’habitué della Costa Smeralda ma a quanto pare avrebbe avuto più di qualche problema qualche anno fa.

Francesca Cipriani ha dichiarato:

“Ad una festa nella cui organizzazione c’era Elisabetta Gregoraci non vollero che io entrassi. Ci rimasi male ma nulla di personale. So che lei successivamente dichiarò anche delle cose poco carine nei miei riguardi. È stata la Gregoraci a non farmi entrare alla festa, mi era stato detto che non aveva piacere della mia presenza”

Secondo quanto rivelato da Francesca Cirpriani Elisabetta Gregoraci non avrebbe dovuto condurre Made in Sud, il programma comico di Rai Due dove è stata presentatrice per ben sei anni. A quanto pare la Cipriani era stata ingaggiata per contrastare la fisicità di Fatima Trotta, presente fin dalla prima edizione del format.

Francesca ha assicurato che tutto era pronto, dal compenso ai giorni di registrazione e le battute erano in fase di scrittura. Ma qualcosa poi è andato storto e la produzione ha optato per Elisabetta:

“Dovevo solo firmare il contratto ma pochi giorni prima mi avvisarono che era saltato tutto. Rimasi malissimo perché otto anni fa ero ancora molto giovane e pensavo che quella potesse essere l’occasione della mia vita ma per fortuna ho avuto altre occasioni”

Col tempo Francesca Cipriani è diventata un’opinionista di Barbara d’Urso e ha partecipato due volte all’Isola dei Famosi. Nel 2021 tornerà invece al timone de La Pupa e il Secchione su Italia 1. Al suo fianco non ci sarà più Paolo Ruffini bensì Andrea Pucci.

Fino ad oggi Elisabetta Gregoraci non ha mai replicato alle dichiarazioni di Francesca Cipriani. Il conduttore Alfonso Signorini non l’ha mai informata della vicenda, tornata prepotentemente a galla lo scorso settembre. Come reagirà una volta fuori dalla Casa più spiata d’Italia?

La vacanza in Sardegna tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi

Oltre ai presunti problemi con Francesca Cipriani, durante una vacanza in Sardegna Elisabetta Gregoraci ha dovuto fare i conti pure con una rivalità con Giulia Salemi. Vecchie ruggini tornate a galla proprio al Grande Fratello, dove entrambe sono concorrenti della quinta edizione del reality show. Secondo la versione fornita dalla Gregoraci, la Salemi avrebbe contattato più volte Flavio Briatore e il suo staff per ottenere delle cose, tra cui l’ingresso gratuito a una festa esclusiva.