Grande Fratello Vip Gregoraci su retroscena Salemi-Briatore: Giulia delusa

By

Il ventunesimo appuntamento del GF Vip 5 si conclude con un piccolo scontro tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. In questi giorni, su Chi era comparso un retroscena riguardante un litigio tra la conduttrice calabrese e la modella durante una vacanza in Sardegna. La lite vedrebbe protagonista Flavio Briatore. Ma cos’è davvero accaduto tre anni fa? A dare delle risposte ci pensano le due dirette interessate, dopo una domanda di Alfonso Signorini, che lancia la bomba proprio a fine puntata. Le due gieffine confermano il retroscena e la Gregoraci fa una supposizione sul rapporto che sarebbe nato tra la Salemi e Briatore durante quella vacanza. Innanzitutto, la conduttrice fa sapere che non si trovava insieme con la Salemi, ma racconta di averla incontrata un paio di volte.

“Chiacchierava più con Flavio che con me”, lamenta apertamente Elisabetta, lasciando spazio a molti dubbi. Di fronte a questa dichiarazione, Giulia cerca di fare delle precisazioni. Innanzitutto, la modella fa sapere che i due già non stavano più insieme. Dopo di che, afferma che non c’è stato nulla tra lei e Flavio. Invita, inoltre, il conduttore a chiedere proprio a Briatore la conferma. A un certo punto, Giulia rivolge una domanda ben precisa a Elisabetta: “Tu pensavi che facessi la gatta morta con Flavio?”. La Gregoraci non dà una risposta concreta, mentre la Salemi continua a difendersi: “È amico di amici. Questo non la accetto”. Signorini chiude il collegamento, ma la diretta continua e il pubblico può vedere le due concorrenti continuare la discussione.

Elisabetta ammette di non avere alcun interesse a continuare il discorso e appare davvero scocciata dalla situazione. Dall’altra parte, Giulia cerca di chiarire la questione e afferma di aver preso parte a quella vacanza in quanto amica di un certo Domenico, a sua volta conoscente di Briatore ed Elisabetta. Detto ciò, la Gregoraci è più preoccupata a entrare nel confessionale, poiché ancora turbata dalla notizia sul prolungamento del programma. Ma la Salemi non ci sta e continua a commentare la questione con altri concorrenti. Sentendola dalla cucina, la gieffina calabrese ammette di voler chiudere il discorso: “Veniva nel locale… sto zitta”. Cosa potrebbe ancora raccontare Elisabetta?

Questa volta la Gregoraci preferisce mantenere il silenzio e mettere fine alla questione. Giulia, però, sembra voler ancora dare le sue spiegazioni e continua a parlarne con i coinquilini. In particolare, ci tiene a precisare che le supposizioni fatte da Elisabetta non hanno delle basi. Sicuramente gli scontri tra le due concorrenti, sulla questione, continueranno a esserci nei prossimi giorni!

In giardino, Giulia si sfoga affermando di essersi inizialmente ricreduta su Elisabetta, ma ora cambia nuovamente idea: “Se fai così, anche io parlo”. Non solo, dà della snob alla calabrese, ricordando alcuni momenti trascorsi durante la vacanza! La Salemi appare abbastanza delusa per quanto accaduto!