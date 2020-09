Francesca Cipriani contro Elisabetta Gregoraci: “Mi ha rubato il lavoro”

Rivelazione inaspettata da parte di Francesca Cipriani. L’opinionista di Barbara d’Urso si è scagliata contro Elisabetta Gregoraci, tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Su Rtl 102.5, nel digital space di Via Radio condotto da Francesco Fredella, la verace Pupa ha confidato che l’ex moglie di Flavio Briatore le ha rubato in passato un impegno di lavoro assai prestigioso. Quale? La conduzione di Made in Sud, programma che la Gregoraci ha presentato per diversi anni, dal 2012 al 2017 (senza contare il ruolo da guest star nel 2019). Stando a quanto spifferato dalla Cipriani otto anni fa doveva esserci lei al timone del programma comico di Rai 2. Nonostante il contratto e i testi pronti per la prima puntata Francesca è stata poi inspiegabilmente fatta fuori e velocemente sostituita da Elisabetta. Una situazione assai spiacevole, una grande occasione che ha indubbiamente segnato la carriera dell’ex gieffina, che da tempo sogna di affermarsi come presentatrice.

Made in Sud: la confessione di Francesca Cipriani su Elisabetta Gregoraci

“Il Grande Fratello Vip di quest’anno? Una concorrente lì dentro mi ha rubato, soffiato, il lavoro”, ha premesso Francesca Cipriani nel corso dell’intervista radiofonica. Incalzata dal conduttore la 36enne ha vuotato il sacco: “È Elisabetta Gregoraci. Dovevo condurre Made in Sud nel 2012. Tutto pronto: contratto (mancava solo la firma), testi con gli autori. Mi chiamano e mi dicono che era saltato tutto. Sono scoppiata a piangere, era il sogno di una vita. Per fortuna ci sono state altre occasioni…”. Dopo quella mancata conduzione la Cipry si è rifatta con l’Isola dei Famosi nel 2018, La pupa e il secchione nel 2019 e le continue ospitate nei salotti di Barbara d’Urso e Piero Chiambretti. La Gregoraci replicherà prima o poi a queste affermazioni?

Made in Sud: programma fondamentale per la carriera della Gregoraci

Made in Sud è stato senza ombra di dubbio un banco di prova importante per Elisabetta Gregoraci. Una trasmissione che ha condotto a lungo e che ha permesso all’ex modella di poter affinare il suo talento da conduttrice. Successivamente sono arrivati altri format tv come la kermesse canora Battiti Live. Ora l’esperienza al Grande Fratello Vip: dopo un corteggiamento durato dieci anni, la Gregoraci ha deciso di cedere alle richieste della produzione. Gran parte del merito va ad Alfonso Signorini, che ha saputo convincere e rassicurare Elisabetta, pronta oggi a farsi conoscere per quello che è davvero, senza lustrini e paillettes.