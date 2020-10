Elisabetta Gregoraci conferma: “Dovevo condurre Temptation Island, poi…”

Elisabetta Gregoraci ha confermato che è stata vicinissima alla conduzione di Temptation Island Vip. La confessione è arrivata dalla Casa del Gf Vip, dove la conduttrice è reclusa da metà settembre. In effetti il suo nome era circolato in rete quando si vociferava sulla prossima conduttrice dell’edizione Vip dopo Simona Ventura, ma alla fine è stata scelta Alessia Marcuzzi, come la stessa Elisabetta ha confermato. Ovviamente la Gregoraci non se ne è uscita dal nulla facendo questa rivelazione, anzi confermando delle voci del passato. In realtà lo ha detto a Pierpaolo Pretelli perché in giardino si parlava proprio del reality show più amato dell’estate. Andrea Zelletta stava parlando con Matilde di Uomini e Donne e nel discorso è spuntato poi anche il nome dell’altro programma di Maria De Filippi. Un po’ tutti hanno detto che non parteciperebbero in coppia, anche Elisabetta ha spiegato che non farebbe mai Temptation Island da innamorata.

Gf Vip, Elisabetta Gregoraci parla di Temptation Island nella Casa: “Dovevo presentarlo”

Tutti concordavano bene o male sulla stessa versione, ovvero che vuoi o non vuoi nel villaggio finisci per fare o dire qualcosa che infastidisce il partner. Ed ecco perché la Gregoraci non parteciperebbe in coppia come concorrente. Ma avrebbe dovuto condurlo. A Pierpaolo, con cui ieri sera ha messo le cose in chiaro una volta per tutte, ha detto: “Ero in lizza per presentarlo. Poi hanno preso la Marcuzzi”. E visto che poco prima Elisabetta aveva detto che non farebbe Temptation, Pretelli le ha chiesto se avrebbe accettato o meno di condurlo. Risposta affermativa da parte della Gregoraci: “Lo presenterei, ma non lo farei mai”. Ovviamente sui social non sono mancati commenti su questa rivelazione. In alcuni commenti su Twitter c’è chi si aspetta adesso l’intervento di Raffaella Mennoia che nega la candidatura di Elisabetta Gregoraci alla conduzione di Temptation Island Vip.

Elisabetta Gregoraci conferma che avrebbe dovuto condurre Temptation Island Vip, l’ironia del Web

Già in passato, infatti, la redazione di Maria ha provveduto a smentire coppie che dicevano di essere state contattate per partecipare. Qualcun altro invece ha iniziato a fantasticare su Elisabetta davanti ai falò, immaginandola più o meno come Ilary Blasi alla conduzione del Gf Vip. Insomma, l’ironia su Twitter non manca mai, ma siamo certi che stavolta Elisabetta abbia agito in buona fede quindi non ci sarebbe motivo di dubitare delle sue parole. Quando si accorge di aver parlato troppo, infatti, ammette di aver sganciato una bomba.

La gregoraci era in lizza per presentare Temptation.

Raga me la immagino come Ilary alla conduzione del #gfvip e non so perché — Fabiana (@BigFabi_) October 10, 2020

attendo la stories della Mennoia che nega che elisabetta fosse in lizza per condurre Temptation #gfvip — MrsHannigram (@MrsHannigram) October 10, 2020