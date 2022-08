La conduttrice di Estate in diretta non è rimasta indifferente agli ultimi gossip sulla vita privata dell’ex moglie di Flavio Briatore

Gossip a Estate in diretta, variante estiva de La vita in diretta. Nella puntata di martedì 2 agosto si è parlato di nuovo della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ma anche del presunto nuovo amore di Elisabetta Gregoraci. Stando ai recenti pettegolezzi la conduttrice di Battiti Live avrebbe iniziato a frequentare da qualche settimana l’imprenditore Giulio Fratini.

A parlarne nel programma Rai l’esperto di gossip e firma di Chi Alessio Poeta. Il giornalista ha spifferato del presunto incontro tra la Gregoraci e Fratini al Twiga, locale di Flavio Briatore, ex marito di Elisabetta. Pare che quest’ultima e l’affascinante cavaliere abbiano trascorso un’intera serata a parlare sui lettini dello stabilimento mentre sorseggiavano un cocktail.

Al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito mentre le prima foto di coppia non sono ancora apparse. Poeta ha ricordato ad Estate in diretta che fino a poco tempo fa Giulio Fratini era legato a Roberta Morise, nota conduttrice Rai. Un retroscena che ha sorpreso molto la padrona di casa con Roberta Capua, che era all’oscuro di tutto.

L’ex Miss Italia ha però spalancato la bocca – piuttosto sconvolta – quando il suo ospite ha tirato in ballo il presunto tradimento di Giulio Fratini. La scorsa primavera si è infatti sussurrato di una passione clandestina tra il giovane e Aida Yespica. Storia prontamente smentita dalla modella venezuelana ma mai da Fratini.

Roberta Morise ha però assicurato alla stampa che la sua relazione con Giulio è giunta al termine a causa di un tradimento del ragazzo, arrivato dopo la partecipazione della soubrette all’Isola dei Famosi. L’ex di Carlo Conti ha preferito non fornire ulteriori dettagli. L’intreccio ha però appassionato parecchio Roberta Capua, gli altri ospiti di Estate in diretta e il pubblico.

Chi è Giulio Fratini

Classe 1992, dunque più giovane di Elisabetta Gregoraci di dodici anni, Giulio Fratini è un giovane manager figlio del famoso imprenditore fiorentino Sandro Fratini. Il padre è uno degli imprenditori più importanti di Firenze mentre il nonno ha fondato il noto brand Rifle. Giulio è un appassionato di orologi di lusso e la sua collezione supera i duemila pezzi per un valore intorno ai due milioni di euro.

In qualità di manager Giulio Fratini si è distinto in diversi settori come: bioenergia, energia rinnovabili, hotel di lusso e abbigliamento. Tutti settori in cui la sua famiglia opera da svariati anni ormai. Fratini ha dichiarato in una intervista televisiva che l’attività che gli sta più a cuore è quella dell’abbigliamento e dunque il famoso marchio Rifle.

Del passato di Giulio Fratini si sa davvero molto poco eccezion fatta per la breve frequentazione con Raffaella Fico, avvenuta durante l’estate 2020 e durata una manciata di settimane.