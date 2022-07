Elisabetta Gregoraci e la storia con l’ex fidanzato di Roberta Morise

Novità in amore per Elisabetta Gregoraci. Pare che da qualche settimana la conduttrice di Battiti Live abbia iniziato a frequentare una persona speciale. Lui sarebbe Giulio Fratini, fino a qualche mese fa legato all’ex naufraga dell’Isola dei Famosi Roberta Morise. L’ex moglie di Flavio Briatore e il nuovo presunto amore sono stati avvistati più volte insieme al Twiga.

Dopo Very Inutile People, che ha condiviso su Instagram un video di Elisabetta e Giulio che parlano fitto fitto allo stesso tavolo, arrivano nuove indiscrezioni dal settimanale Di Più. La rivista edita da Cairo Editore fa sapere che la Gregoraci e Fratini sono stati pizzicati mentre sorseggiavano al tramonto uno Spritz. Avrebbero parlato a lungo sui lettini del Twiga.

Situato a Forte dei Marmi, e di proprietà di Briatore e Daniela Santanché, il Twiga offre vari servizi: ristorante, stabilimento, centro benessere. È uno dei posti più rinomati e apprezzati della Versilia. Elisabetta Gregoraci si reca qui ogni anno con il figlio Nathan Falco avuto proprio da Flavio.

A quanto pare, però, quest’estate ha trovato un amico speciale…Fratini e la Gregoraci hanno iniziato a seguirsi su Instagram e sui social network Giulio è diventato pure follower di Nathan Falco. Una storia d’amore già importante? “È proprio un bel momento per me, sto bene, benissimo. Anzi: sono felice…”, avrebbe dichiarato EliGreg agli amici più cari.

Chi è Giulio Fratini

Classe 1992, dunque più giovane di Elisabetta Gregoraci di dodici anni, Giulio Fratini è un giovane manager figlio del famoso imprenditore fiorentino Sandro Fratini. Il padre è uno degli imprenditori più importanti di Firenze mentre il nonno ha fondato il noto brand Rifle. Giulio è un appassionato di orologi di lusso e la sua collezione supera i duemila pezzi per un valore intorno ai due milioni di euro.

In qualità di manager Giulio Fratini si è distinto in diversi settori come: bioenergia, energia rinnovabili, hotel di lusso e abbigliamento. Tutti settori in cui la sua famiglia opera da svariati anni ormai. Fratini ha dichiarato in una intervista televisiva che l’attività che gli sta più a cuore è quella dell’abbigliamento e dunque il famoso marchio Rifle.

Del passato di Giulio Fratini si sa davvero molto poco eccezion fatta per la breve frequentazione con Raffaella Fico, avvenuta durante l’estate 2020 e durata una manciata di settimane.