Elisabetta Gregoraci chiama i pompieri, paura nella notte: cosa è successo

Serata movimentata quella di ieri sera per la showgirl calabrese che ha avuto dovuto chiamare i soccorsi per aiutarla a causa di un piccolo imprevisto

Momenti di ilarità quelli che i fan hanno passato nella serata di ieri con Elisabetta Gregoraci. Dopo essere stata ospite al Grande Fratello Vip come accade di consueto per chi è uscito dalla Casa più spiata d’Italia, e aver fatto un po’ di show con Cristiano Malgioglio in puntata per il rapporto che entrambi hanno costruito con Pierpaolo Pretelli, la showgirl calabrese ha avviato una diretta Instagram assieme a Enock e Francesco Oppini.

Sembrava andasse tutto bene finché non è accaduto l’impensabile. Elisabetta Gregoraci ha cercato di aprire la porta di casa sua non ma non ci è riuscita. Dopo numerosi tentativi ha scoperto che la serratura si era bloccata. Qualcuno ha ironizzato sul fatto che Flavio Briatore in assenza di Elisabetta l’avesse potuta cambiare per giocarle un piccolo scherzetto.

La showgirl calabrese ha ovviamente risposto negativamente, facendosi una risata. Ha poi chiesto aiuto alla sorella Marzia, che era lì con lei. Quest’ultima ha cercato di aprire la porta sollecitata anche dai fan senza successo. La Gregoraci allora ha messo su una scenetta di disperazione. Ha chiesto ai suoi ex coinquilini Enock e Francesco di dargli una mano, magari anche intervenendo sul posto.

“Volete lo scoop? Sono fuori da casa mia, non funziona la chiave, sono rimasta fuori ragazzi. Sono rimasta fuori, non si apre la porta di casa mia, voglio morì.No ragazzi cosa devo fare? Vi giuro non si apre. Sono bloccata, no, non è Briatore che ha cambiato la serratura. Vi pare che alle 2 e mezza di notte rimango bloccata? Qualcuno che venga ad aiutarmi. Ho fatto questa diretta per voi, ma adesso ho un altro problema io, sono rimasta chiusa fuori. Fra, Enock venite ad aiutarmi? Dite di tirare avanti e indietro? Provo ma non sta funzionando, non si apre.”

I due anno provato a dargli dei suggerimenti su come poter riuscire ad aprire la porta, ma neanche i consigli degli ex gieffini hanno salvato Elisabetta che alla fine ha concluso ammettendo che forse invece di fare la diretta sarebbe stato meglio chiamare qualcuno di competente che la potesse aiutare, come per esempio i pompieri.

“Adesso sveglio qualcuno e mi faccio aprire dalla portiera. Però si arrabbia sono le 2 e mezza di notte. Qualcuno venga a salvarmi. Invece di fare la pazza in diretta, forse è il caso che chiami qualcuno. Stasera mi tocca dormire sul pianerottolo. Ok forse è meglio che chiami i vigili del fuoco. Chiamo i pompieri no? Dite che prima è meglio che svegli la portiera?”

Detto fatto, una volta salutati i propri fan, Francesco ed Enock Elisabetta ha fatto sapere di aver chiamato i pompieri con una sua storia sul suo profilo Instagram. Ha pubblicato infatti la foto di una tazza di latte con i biscotti che lei è solita assaporare prima di andare a dormire. Questa volta però alle 3.45 di notte. Ebbene, Elisabetta è stata chiusa fuori dalla sua casa per più di un’ora, attendendo sul pianerottolo i soccorsi. Nonostante ciò ha regalato ai suoi ex coinquilini e ai suoi followers momenti di divertimento assicurato.

Nel frattempo, nella Casa del Grande Fratello Vip ieri tra le tante sorprese che si sono susseguite ci sono state l’eliminazione di Cristiano Malgioglio, la squalifica di Filippo Nardi e l’entrata dei nuovi concorrenti.