Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo Pretelli: “Voglio fare l’amore con te”

Grande Fratello Vip da bollino rosso. Nelle ultime ore Elisabetta Gregoraci avrebbe fatto una confessione bollente a Pierpaolo Pretelli. Lo avrebbe fatto in piscina, approfittando dell’assenza di microfoni che le avrebbe garantito una certa privacy. La rivelazione è diventata pubblica quando Pretelli l’ha spifferata all’amica Matilde Brandi, ormai un punto di riferimento nella Casa più spiata d’Italia per il 30enne. La ballerina è rimasta stupita da questa rivelazione e ha fatto finta di svenire mentre Pierpaolo ha replicato con una risata piuttosto imbarazzata. Pretelli ha assicurato che Elisabetta si è lasciata andare in piscina, approfittando dell’assenza di microfoni. La Gregoraci ha detto tutto all’orecchio di Pretelli, lasciando il giovane stupito. Il feeling tra la soubrette calabrese e l’ex Velino di Striscia la notizia sta dunque crescendo giorno dopo giorno. Aumentano i momenti a due, dove la complicità e la sintonia è più che evidente. Non solo, secondo la versione di Pretelli, la Gregoraci sarebbe già gelosa di Pierpaolo tanto da chiedere spiegazioni circa un momento di confidenze e risate tra il ragazzo e la brasiliana Dayane Mello.

Elisabetta Gregoraci vuole fare l’amore con Pierpaolo Pretelli

Dopo le parole di Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli si è confidato con l’amica Matilde Brandi. Non è mancato un riferimento a Flavio Briatore: Pierpaolo ha sottolineato che l’imprenditore è ancora geloso dell’ex moglie nonostante il divorzio sia avvenuto anni fa, nel 2017. La Brandi ha consigliato all’amico di aspettare, vivere questo sentimento con cautela, senza troppi progetti e aspettative. Un consiglio che Pretelli è pronto a seguire visto che già qualche giorno fa ha chiarito che vuole rispettare i “paletti” imposti dall’ex conduttrice di Made in Sud.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: frecciatine a distanza

In questi giorni Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono scambiati diverse frecciatine. L’ex manager della Formula Uno ha criticato la scelta della showgirl di entrare al Grande Fratello Vip. Il 70enne si è detto pure pronto a ridurre l’assegno di mantenimento se la Gregoraci cerca maggiore autonomia. Dal canto suo Elisabetta ha confessato che Briatore le ha fatto più di uno sgarro in ben 13 anni di matrimonio. Tra i tanti non si è presentato al funerale della madre Melina, morta di cancro, per andare in discoteca.