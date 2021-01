Elisabetta Gregoraci a Dubai, critiche. Lei sbotta: “Leggi diverse”

Elisabetta Gregoraci è volata a Dubai con il figlio Nathan Falco Briatore e da qualche giorno si sta godendo una lussuosa vacanza nella città degli Emirati Arabi. Dalle sue storie di Instagram si mostra felice mentre gioca a bowling con Nathan o prende il sole sulle meravigliose spiagge della costa.

Proprio per questo motivo e per stare più vicina al figlio, l’ex moglie di Briatore ha deciso di non partecipare all’ultima puntata del Gf Vip andata in onda ieri sera. A questo proposito, dopo aver pubblicato una foto sul proprio profilo, Elisabetta è stata inondata da critiche da numerosi utenti di Instagram.

In particolare, ciò che viene recriminato all’ex concorrente del reality di Canale 5 è il fatto di aver viaggiato fino a Dubai nonostante la devastante situazione sanitaria che stiamo vivendo. Tra l’altro, la Gregoraci mostrandosi così sorridente al mare e in giro per diversi locali ha fatto scatenare l’ira di alcune persone sotto ai suoi post.

La gente non si spiegava il perché Elisabetta potesse volare indisturbata fino alla città degli Emirati Arabi, pur non avendo esigenze di tipo lavorativo o di necessità. A questo proposito, a una domanda diretta da parte di un utente la Gregoraci ha risposto di non essere residente in Italia, dove, invece, le regole sono molto più ferree.

“Non vivo in Italia le leggi sono diverse… Ogni tanto documentiamoci, è importante” – ha risposto la ex di Briatore a una signora che le chiedeva come mai lei potesse viaggiare indisturbata mentre in Italia non è possibile uscire dal proprio paese per andare a fare la spesa in un altro.

Le differenti regole anti-Covid nel Principato di Monaco e negli Emirati Arabi

È vero: il Principato di Monaco, stato in cui la Gregoraci è residente, ha imposto delle regole molto meno rigorose delle nostre. Infatti, secondo le normative vigenti all’interno del confini monegaschi, è possibile andare all’estero e viaggiare anche soltanto per turismo.

Una volta giunti negli Emirati Arabi, i turisti sono invitati a limitare i contatti sociali, evitare ambienti affollati, indossando la mascherina e mantenendo i distanziamento fisico di almeno 2 metri. Ma, a parte, queste regole generali, sono assenti restrizioni più acute, come quelle italiane. Nessun coprifuoco notturno, anzi, vige l’aperta possibilità di recarsi in locali e spiagge.

Critiche simili a quelle rivolte alla web influencer Giulia De Lellis che proprio in occasione del Capodanno aveva deciso di recarsi in Svizzera per festeggiare con il fidanzato e altri amici stretti.