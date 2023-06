Elisabetta Ferracini, così dà l’addio al marito: i gesti di Mara Venier

La figlia di Mara Venier, Elisabetta Ferracini, parla pubblicamente per la prima volta dopo la morte del marito Pier Francesco Forleo. Il dirigente della Rai è morto a 62 anni il 9 giugno 2023. A distanza di qualche giorno, proprio in queste ore, la donna ha deciso di rompere il silenzio sul web utilizzando il suo profilo Instagram. Qui ha inizialmente condiviso una foto che la ritrae insieme a lui e al loro bambino. Per accompagnare la foto, Elisabetta ha aggiunto un cuore.

Al marito scomparso, la figlia di Mara Venier ha riservato un altro messaggio. Ha pubblicato sul suo profilo Instaram una foto che la ritrae sorridente accanto al suo Pier Francesco, con la didascalia: “Ciao amore mio”. Così Elisabetta Ferracini ha salutato pubblicamente l’uomo con cui è stata sposata per quasi 20 anni. Un post delicato e dolce, con cui la figlia della Venier ha voluto ricordare il marito. A volte bastano delle semplici parole per compiere questi gesti.

Non mancano sotto il suo post i commenti da parte di personaggi noti del mondo dello spettacolo. Tra questi si notano i messaggi di Simona Ventura, Stefania Orlando, Alessia Marcuzzi, Caterina Balivo, Matilde Brandi, Adriana Volpe, Manila Nazzaro, Elisabetta Gregoraci e tanti altri. Non solo, è impossibile non notare il commento di Mara Venier.

Mamma Mara, riconosciuta dal pubblico come Zia Mara, dà tutto il suo sostegno alla figlia anche attraverso i social. Inizialmente ha condiviso la stessa foto pubblicata da Elisabetta. Dopo di che, la conduttrice di Domenica In ha commentato il post della figlia con un cuore. La nota presentatrice di Rai 1 ha ricordato domenica, nel suo programma, il genero scomparso.

Mara Venier non ha trattenuto la commozione in diretta nel salutare Pier Francesco Forleo. A lui la conduttrice era molto legata e questo si è percepito anche nel messaggio che aveva già condiviso attraverso i social network. La presentatrice ha chiuso la sua stagione televisiva con Domenica In dando inizio all’ultima puntata proprio con il suo saluto al genere in diretta televisiva.

Il mondo della televisione continua a piangere, anche oggi. Questa mattina è morto Silvio Berlusconi e volti noti dello spettacolo, provenienti anche dalla Rai, stanno esprimendo il loro cordoglio.